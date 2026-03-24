AI: भविष्य की अनिवार्यता और उसके छिपे हुए खतरे

21वीं सदी के तीसरे दशक में मानव सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां तकनीक केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि विकास की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति बन चुकी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस परिवर्तन के केंद्र में है. जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधनों को बदला और सूचना क्रांति ने संचार व्यवस्था को, उसी प्रकार AI मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और शासन की संरचना को गहराई से प्रभावित कर रहा है. आने वाले समय में यह तकनीक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक प्रगति और सामाजिक संतुलन को तय करने वाली प्रमुख शक्ति होगी.

विकास का नया इंजन

AI को भविष्य की अनिवार्यता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह दक्षता, गति और सटीकता का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करता है. आज डेटा ही नई पूंजी है. सरकारें, उद्योग और संस्थान विशाल मात्रा में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं. इन आंकड़ों का विश्लेषण कर सार्थक निष्कर्ष निकालना मानव क्षमता से परे है. AI इस चुनौती का समाधान प्रस्तुत करता है.

यह भी पढ़ें- जब पहाड़ में सूखते हैं नौले और भरते हैं स्विमिंग पूल... विश्व जल दिवस पर उत्तराखंड के बदलते पहाड़ की कहानी

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI आधारित तकनीकें रोगों की प्रारंभिक पहचान में सहायक बन रही हैं. कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान में मशीन लर्निंग मॉडल चिकित्सकों की सहायता कर रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी और दवा अनुसंधान में भी AI नई संभावनाएं खोल रहा है. इससे ग्रामीण भारत तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है.

शिक्षा के क्षेत्र में AI व्यक्तिगत अधिगम (Personalized Learning) को संभव बना रहा है. विद्यार्थी की रुचि और क्षमता के अनुसार अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है. ऑनलाइन शिक्षा मंचों के माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिल रहे हैं. यह समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

उद्योग और व्यापार में एआई आधारित स्वचालन (Automation) उत्पादन लागत कम कर रहा है और गुणवत्ता बढ़ा रहा है. ई-कॉमर्स, बैंकिंग, कृषि, परिवहन और लॉजिस्टिक्स में एआई के प्रयोग ने कार्यप्रणाली को बदल दिया है. भारत जैसे युवा देश के लिए यह स्टार्टअप, नवाचार और रोजगार के नए क्षेत्रों को जन्म देने का अवसर भी है.

स्मार्ट शासन की ओर

AI का उपयोग प्रशासनिक सुधारों में भी हो रहा है. स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, ट्रैफिक प्रबंधन, डिजिटल भुगतान प्रणाली और अपराध नियंत्रण में AI आधारित विश्लेषण पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा रहे हैं. नीति-निर्माण में डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाने से योजनाएं अधिक लक्षित और प्रभावी बन सकती हैं.

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की सफलता में AI की भूमिका निर्णायक सिद्ध हो सकती है. यदि भारत समय रहते इस तकनीक में निवेश करता है, तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है.

यह भी पढ़ें- जेन जी आंदोलन से उभरे बालेन शाह, कैसे पूरा करेंगे युवाओं के सपने

रोजगार और सामाजिक संरचना पर प्रभाव

हालांकि AI के सकारात्मक पहलू स्पष्ट हैं, किंतु इसके दुष्परिणामों की अनदेखी करना दूरदर्शिता नहीं होगी. स्वचालन के कारण पारंपरिक नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है. बैंकिंग, कॉल सेंटर, उत्पादन इकाइयों और परिवहन क्षेत्र में मशीनें मानव श्रम का स्थान ले रही हैं. इससे बेरोजगारी और आय असमानता बढ़ने की आशंका है.

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में नौकरियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उनका स्वरूप बदलेगा. ऐसे में कौशल विकास और पुनःप्रशिक्षण (Reskilling) अत्यंत आवश्यक है. यदि समय रहते शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी कौशल और नवाचार को स्थान नहीं दिया गया, तो युवा वर्ग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है.

निजता और नैतिकता का प्रश्न

AI का आधार डेटा है, और डेटा का संबंध सीधे व्यक्ति की निजता से है. चेहरे की पहचान तकनीक, निगरानी प्रणाली और डिजिटल व्यवहार का विश्लेषण नागरिक स्वतंत्रता के लिए चुनौती बन सकते हैं. यदि सशक्त डेटा सुरक्षा कानून और पारदर्शी नीतियाँ नहीं होंगी, तो तकनीक दमन का उपकरण भी बन सकती है.

इसके अतिरिक्त, AI एल्गोरिद्म में मौजूद पूर्वाग्रह (Bias) सामाजिक भेदभाव को बढ़ा सकते हैं. यदि प्रशिक्षण डेटा में असमानता है, तो परिणाम भी पक्षपातपूर्ण होंगे. यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है. डीपफेक तकनीक और कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री (Synthetic Media) भी चिंता का विषय है. झूठी खबरें और भ्रामक वीडियो सामाजिक सद्भाव और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं.

संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत

स्पष्ट है कि AI न तो पूर्णतः वरदान है और न ही पूर्णतः अभिशाप. यह एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका प्रभाव उसके उपयोग पर निर्भर करता है. सरकारों को चाहिए कि वे मजबूत नियामक ढांचा तैयार करें, डेटा सुरक्षा कानून लागू करें और नैतिक एआई के विकास को प्रोत्साहित करें.

साथ ही, शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य है. युवाओं को कोडिंग, डेटा विश्लेषण, रोबोटिक्स और रचनात्मक समस्या-समाधान जैसे कौशलों से लैस करना होगा. तकनीक को मानव का सहायक बनाना होगा, प्रतिस्थापक नहीं.

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की अनिवार्यता है. यह विकास, नवाचार और समृद्धि का नया अध्याय खोल सकती है. परंतु यदि इसे अनियंत्रित और केवल लाभ-केंद्रित दृष्टिकोण से अपनाया गया, तो इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं.

समय की मांग है कि हम तकनीकी प्रगति को मानवीय मूल्यों और सामाजिक संतुलन के साथ जोड़ें. विवेकपूर्ण नीति, सुदृढ़ कानून और जागरूक समाज के माध्यम से ही एआई को मानवता के कल्याण का साधन बनाया जा सकता है. यही भविष्य की सच्ची दिशा होगी.

(डिस्क्लेमर: लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के रूप में कार्यरत हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)