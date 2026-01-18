झारखंड में बिहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मारी गई

झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार शाम को अज्ञात बदमाशों ने बिहार के सासाराम के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की 25 वर्षीय पत्नी को गोली मार दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, वंदना कुमारी का अपने पति के साथ लंबे समय से जारी तलाक के मामले के सिलसिले में गोड्डा अदालत में हाजिरी लगाने पहुंची थीं. अदालती कार्यवाही के बाद वह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से अपने पैतृक स्थान परसा जा रही थीं.

अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र में सड़क पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर गोली चलाई.

पथरगामा के थाना प्रभारी अधिकारी शिव दयाल ने बताया कि उनका पीछा कर रहे मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें सड़क के एक सुनसान स्थान पर घेर लिया और तीन राउंड गोलियां चलाईं.

शिव दयाल ने बताया, ‘‘दो गोलियां पीड़िता को छूकर निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी पीठ में जा लगी. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पथरगामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. बाद में उनकी हालत देखकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर (बिहार) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.''

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि इस मामले पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

एसपी ने कहा, ‘‘हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं और अपराधियों की तलाश कर रहे हैं. इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हालांकि, पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उस पर गोली चलाने के लिए अपराधियों को सुपारी दी थी. तलाक का विवाद पिछले कुछ वर्षों से जारी था.'' एसपी ने यह भी बताया कि महिला की हालत स्थिर है.

