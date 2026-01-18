विज्ञापन
विशेष लिंक

झारखंड में बिहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मारी गई

दो गोलियां पीड़िता को छूकर निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी पीठ में जा लगी. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पथरगामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
झारखंड में बिहार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पत्नी को गोली मारी गई

झारखंड के गोड्डा जिले में शनिवार शाम को अज्ञात बदमाशों ने बिहार के सासाराम के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की 25 वर्षीय पत्नी को गोली मार दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, वंदना कुमारी का अपने पति के साथ लंबे समय से जारी तलाक के मामले के सिलसिले में गोड्डा अदालत में हाजिरी लगाने पहुंची थीं. अदालती कार्यवाही के बाद वह अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से अपने पैतृक स्थान परसा जा रही थीं.

अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान पथरगामा थाना क्षेत्र में सड़क पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर गोली चलाई.

पथरगामा के थाना प्रभारी अधिकारी शिव दयाल ने बताया कि उनका पीछा कर रहे मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें सड़क के एक सुनसान स्थान पर घेर लिया और तीन राउंड गोलियां चलाईं.

शिव दयाल ने बताया, ‘‘दो गोलियां पीड़िता को छूकर निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी पीठ में जा लगी. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पथरगामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे गोड्डा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. बाद में उनकी हालत देखकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर (बिहार) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.''

गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि इस मामले पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

एसपी ने कहा, ‘‘हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं और अपराधियों की तलाश कर रहे हैं. इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हालांकि, पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उस पर गोली चलाने के लिए अपराधियों को सुपारी दी थी. तलाक का विवाद पिछले कुछ वर्षों से जारी था.'' एसपी ने यह भी बताया कि महिला की हालत स्थिर है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Jharkhand, Crime
Get App for Better Experience
Install Now