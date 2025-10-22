नवादा में नगर पंचायत के गेट पर सफाईकर्मियों ने क्यों जमा कर दिया कचड़े का ढेर, पढ़ें क्या पीछे की कहानी

बिहार के नवादा जिले से एक अजीबो-गरीब तस्वीर सामने आई है. यहां काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने ही कूड़े के ढेर लगा दिया है. सफाई कर्मचारियों ने ऐसा जानबूझकर किया है. दरअसल, वो इस बात से खफा थे कि उन्हें काम करने के बाद भी उनका बकाया पैसा नहीं मिला है. मामला नवादा जिले के रजौली पंचायत की है. यहां सफाईकर्मी चार दिनों से हड़ताल पर थे. लेकिन जब कोई पहल नहीं हुआ तब प्रतिक्रिया में सफाईकर्मियों ने नगर परिषद के गेट पर कचड़ा को जमा कर दिया. नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार और सड़कों पर कचरा बिखेरकर विरोध जताया। सफाईकर्मी पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण कर मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनकी मांग है कि छठ पर्व से पहले उनका बकाया वेतन भुगतान किया जाए, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी।

आश्वासन नहीं मिलने से परेशानी

सफाईकर्मियों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है. उनका कहना है कि वे नगर पंचायत में रहकर हर दिन सफाई का काम कर रहे हैं. लेकिन उनकी मदद के लिए प्रशासन और वार्ड पार्षद सामने नहीं आ रहे। यही वजह है कि वे मजबूर होकर सड़क पर उतर आए।

दिवाली और छठ में गंदगी

नगर पंचायतवासियों का कहना है कि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में भी सड़कें गंदगी से भरी हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. पुरानी बस स्टैंड, सतीस्थान, मछलहट्टा रोड, संगत चौक, जगजीवन नगर, नीचे बाजार और बजरंगबली चौक सहित गली-मोहल्लों में चार दिन से कचरा पड़ा हुआ है. इसके कारण दुर्गंध फैल रही है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. लोग बच्चों को गली में नहीं निकलने दे रहे हैं और नाक-मुंह बंद करके बाजार में आना-जाना कर रहे हैं.

जल्द किया जाएगा भुगतान

इस मामले पर प्रभारी नगर पंचायत पदाधिकारी मो. गुफरान मजहरी ने कहा कि कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि सफाई एजेंसी के संवेदक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सफाईकर्मियों का एक माह का बकाया वेतन दिया जाएगा.

नागरिकों को हो रही परेशानी

नगर पंचायत क्षेत्र में इस हड़ताल के कारण सड़कों और गलियों में गंदगी फैलने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की जा रही है.