VIDEO: बिहार के बांका में घर के छप्पर पर मिला अजगर, ग्रामीणों में दहशत

गांव में जैसे ही लोगों ने अजगर सांप को देखा वैसे ही चारों तरफ दहशत फैल गई. हालांकि इसके बावजूद अजगर सांप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

VIDEO: बिहार के बांका में घर के छप्पर पर मिला अजगर, ग्रामीणों में दहशत
  • बिहार के बांका के पहाड़पुर गांव में छप्पर पर छह से सात फीट लंबा अजगर मिला
  • अजगर को देख लोगों में डर और दहशत फैल गई, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए
  • ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया
पटना:

बिहार के बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के गोरगम्मा पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर गांव में सोमवार की शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक घर के छप्पर पर अचानक बड़ा अजगर सांप दिखाई दिया. जैसे ही लोगों ने अजगर सांप को देखा वैसे ही चारों तरफ दहशत फैल गई. हालांकि इसके बावजूद अजगर सांप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई.

अजगर को देखने जुटी भीड़

ग्रामीणों के अनुसार शाम को घर के लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी छप्पर पर हलचल देख उन्होंने ध्यान दिया. जब पास जाकर देखा तो लगभग छह से सात फीट लंबा अजगर सांप लिपटा हुआ था. धीरे-धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ आया. कुछ लोग मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाने लगे, जबकि कई लोग डर के कारण दूर से ही नजारा देखते रहे.

वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ने का प्रयास शुरू किया. वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि यह अजगर विषैला नहीं होता है, लेकिन इसके आकार और ताकत के कारण यह खतरनाक साबित हो सकता है. ग्रामीणों ने राहत की सांस ली कि समय रहते अजगर को काबू कर लिया गया.

(एनडीटीवी के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट)

