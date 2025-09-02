सड़कों पर हो रही चर्चा का मतलब नहीं... बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है. यह विषय उचित फोरम पर ही उठाया जाएगा. उधर, दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की बुधवार को बड़ी बैठक होनी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है.

उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा की बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि भाजपा की यह बैठक एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि "हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करता है. भाजपा भी यही कर रही है."

सीट शेयरिंग को लेकर अभी चर्चा नहीं

इसके साथ ही कुशवाहा ने सासाराम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी घटक दलों के बीच चर्चा नहीं हुई है. राजनीतिक गलियारे में खासकर सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा के कोई मायने नहीं हैं.

भाजपा की दिल्‍ली में बैठक कल

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्‍ली में भाजपा की बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में बिहार भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे. बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी.

