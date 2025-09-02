विज्ञापन
विशेष लिंक

सड़कों पर हो रही चर्चा का मतलब नहीं... बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Assembly Elections: उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर घटक दलों के बीच चर्चा नहीं हुई है. राजनीतिक गलियारे में खासकर सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा के कोई मायने नहीं हैं.

Read Time: 2 mins
Share
सड़कों पर हो रही चर्चा का मतलब नहीं... बिहार चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बोले उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी घटक दलों के बीच चर्चा नहीं हुई है. (फाइल)
  • बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और बयानबाजी तेज हो गई है.
  • उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सड़कों पर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है.
  • कुशवाहा के अनुसार सीटों के बंटवारे का मुद्दा केवल उचित फोरम पर उठाया जाएगा और अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
रोहतास:

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनका कोई मतलब नहीं है. यह विषय उचित फोरम पर ही उठाया जाएगा. उधर, दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की बुधवार को बड़ी बैठक होनी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है. 

उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा की बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर कहा कि भाजपा की यह बैठक एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसमें चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि "हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करता है. भाजपा भी यही कर रही है." 

सीट शेयरिंग को लेकर अभी चर्चा नहीं 

इसके साथ ही कुशवाहा ने सासाराम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी घटक दलों के बीच चर्चा नहीं हुई है. राजनीतिक गलियारे में खासकर सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा के कोई मायने नहीं हैं.

भाजपा की दिल्‍ली में बैठक कल 

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्‍ली में भाजपा की बड़ी बैठक बुलाई है. इस बैठक में बिहार भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे. बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Upendra Kushwaha, BJP Meeting
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com