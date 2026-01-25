विज्ञापन
तेजस्वी बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, संजय यादव ने बताया क्या है पार्टी का आगे का प्लान?

तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है. रविवार को पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस का बात ऐलान किया गया. इसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी के आगे की योजनाओं के बारे में बताया.

RJD के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी नेताओं का अभिवादन करते तेजस्वी यादव.
  • RJD ने पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी को सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.
  • तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और संगठन के लिए काम करने का संकल्प जताया है.
  • संजय यादव ने कहा कि तेजस्वी अब पार्टी की विचारधारा फैलाने और संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे.
पटना:

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में आज से तेजस्वी युग की आधिकारिक शुरुआत हो गई है. यूं तो बीते कुछ महीनों से तेजस्वी ही पार्टी की कमान संभाल रहे थे. लेकिन रविवार को पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया. कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी के राज्यसभा संजय यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब आगे का क्या प्लान है? संजय यादव तेजस्वी के सबसे करीबी नेताओं में हैं. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद संजय की भूमिका को लेकर सवाल भी उठे थे. 

संजय यादव ने कहा-  सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए तेजस्वी

तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद RJD सांसद संजय यादव ने कहा, "देश भर से आए हमारे सभी पार्टी नेताओं और प्रतिनिधियों ने लालू प्रसाद यादव की इच्छा के अनुसार तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार सौंपा है. पिछले 15 वर्षों से तेजस्वी यादव संगठन में एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने अब तक कोई पद नहीं संभाला था. आज की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और वे पार्टी के कल्याण के लिए काम करेंगे..."

संजय यादव ने बताया- लालू के विचारों को राष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे

संजय यादव ने आगे कहा कि अब तेजस्वी यादव पार्टी के सांगठनिक कार्यों के साथ-साथ पार्टी की विचारधारा को फैलाने का काम भी देखेंगे. इसमें पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा. संजय यादव ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक न्याय की लड़ाई है, उसे हम सब अब लेकर राष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे. 

तेजस्वी को कमान दिए जाने पर विपक्षी नेताओं द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाए जाने पर संजय यादव ने कहा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, नितिन नबीन, उनके पिता क्या थे? उनके पिता भी तो 5 बार के एमएलए रहे हैं.  

राजद ने लिखा- एक नए युग का शुभारंभ

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद और मजबूत होगा. माना जा रहा है कि पार्टी का यह फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा है. इस नियुक्ति से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में राजद की भूमिका और अधिक प्रभावशाली होने की उम्मीद जताई जा रही है.

इस अवसर पर राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "एक नए युग का शुभारंभ. तेजस्वी यादव बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष."

लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने कसा तंज

इसी बीच, लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "सियासत के शिखर- पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, ठकुरसुहाती करने वालों और 'गिरोह-ए-घुसपैठ' को उनके हाथों की 'कठपुतली बने शहजादा' की ताजपोशी मुबारक."

इससे पहले, रविवार को ही रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट में पार्टी की मौजूदा स्थिति, नेतृत्व की भूमिका और आंतरिक हालात पर सवाल उठाए थे. रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि घुसपैठियों ने पार्टी की कमान थाम ली है और लालू प्रसाद यादव की विरासत तबाह हो रही है.

यह भी पढ़ें - तेजस्वी यादव को RJD की कमान, बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष, क्‍या बदल पाएंगे पार्टी की किस्‍मत?

