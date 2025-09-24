जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पिता और छोटे भाई की पार्टी आरजेडी के खिलाफ खोला मोर्चा

जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है. उन्होंने कहा, 2020 में ही मैंने राष्ट्रीय जनता दल में रहकर अपनी नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है करवा लिया था. मुझे उसे वक्त एहसास हो चुका था कि मेरे साथ कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं.

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष राजद नेता और छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है. पटना में अपने सरकारी आवास पर मोहिउद्दीन नगर से ए सुरभि यादव के जनशक्ति जनता दल में मिलन समारोह के दौरान तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपील की है कि मैं बहिनी योजना के नाम पर जो हमारी पुरानी पार्टी फार्म भरवा रही है जो गलत है इसके खिलाफ में बिहार की जनता को आवाज बुलंद करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हमारे जनता दरबार में जो भी लोग आते हैं उनकी समस्या का समाधान फॉरेन तरीके से होता है. उन्होंने अपने मंत्री के तत्काल में बताया कि एक महिला आई उसकी शिकायत फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज नहीं की जा रही थी तो अपने दल बल के साथ फुलवारी शरीफ थानेदार के पास पहुंचे और मामला दर्ज करवाया.

उन्होंने कहा, आम लोगों की बात सुनने वाले को ही अपना नेता चुनिए. आज तेज प्रताप यादव और बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने मिलन समारोह के दौरान कहा आपको बताते चलें लगातार तेज प्रताप यादव गुस्से में हैं. पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद पार्टी और परिवार दोनों से वह निकाले जा चुके हैं.

आज बिल्कुल राजद सुप्रीमो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में वह बोलते हुए नजर आए. तेज प्रताप यादव ने यह साफ नहीं किया है कि फिलहाल के वक्त में वह कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन उनके अंदाज उनके स्टाइल लगातार बिहार के कोने-कोने में जनसभा की यात्रा को संबोधित करते हुए जिस अंदाज में लगातार एनडीए की सरकार के साथ-साथ राजद पर भी हमले करते नजर आते हैं. इससे इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं विरोधियों की परेशानी जरूर बढ़ेगी और बड़ी संख्या में शक्ति जनता दल के उम्मीदवार मैदान में नजर आएंगे. जीत हार तो जनता को तय करनी है लेकिन तेज प्रताप यादव को जनता पर मुकम्मल तरीके से भरोसा है.