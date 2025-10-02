पलामू से चोरी हुई हथिनी बिहार से बरामद, छपरा में हुआ था सौदा!

- झारखंड के पलामू जिले से चोरी हुई मादा हाथी को बिहार के छपरा के अमनौर से रेस्क्यू किया गया
- हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर निवासी गोरख सिंह को 27 लाख रुपए में बेचा गया था
- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ला ने पलामू सदर थाना में हथिनी चोरी की शिकायत की थी
झारखंड के पलामू से चोरी हुई मादा हाथी को बिहार में छपरा के अमनौर से रेस्क्यू किया गया है. हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर के रहने वाले गोरख सिंह नामक व्यक्ति को 27 लाख रुपए में बेचा था. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने 12 सितंबर को पलामू के मेदिनीनगर के सदर थाना में एक आवेदन दिया था और जयमति नामक हथिनी की चोरी की शिकायत की थी.
पूरे मामले में पलामू के सदर थाना की पुलिस अनुसंधान कर रही थी. हाथी में चिप भी लगा हुआ था. इसी क्रम में पलामू पुलिस को सूचना मिली. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया.
पलामू के सदर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि हथिनी बिहार के छपरा के अमनौर के इलाके में एक व्यक्ति को बेचा गया है. इसी सूचना के आलोक में सदर थाना की पुलिस सोमवार बिहार गई और हाथी को रिकवर किया. रिकवर करने में स्थानीय थाना और छपरा के वन विभाग ने भी सहयोग किया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं