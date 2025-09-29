क्या था शिल्पी-गौतम मर्डर केस? जिसमें प्रशांत किशोर ने घसीटा सम्राट चौधरी का नाम, पूरी कहानी

Shilpi Gautam Murder Case: 3 जुलाई 1999, पटना के फ्रेजर रोड इलाके में एक कार के अंदर दो लाशें अर्धनग्न अवस्था में मिली. दोनों 2 जुलाई से गायब थे. लाश मिलने की खबर ने सनसनी फैला दी. लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती एक विधायक से समर्थक वहां पहुंच गए, हंगामा किया. आरोप लगा कि मौके से सबूत मिटाए गए. यहां तक कि जिस कार में दोनों लाश मिली, उस कार को खींच कर (टो कर) ले जाने के बजाय एक कांस्टेबल चलाकर ले गया. इस कार में मिली लाश थी- शिल्पी जैन और गौतम सिंह की.

प्रशांत किशोर बोले- शिल्पी-गौतम केस में था सम्राट चौधरी का नाम

यह हत्याकांड घटना 26 साल बाद फिर से चर्चा में है. वजह है प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रशांत किशोर ने यह कह कर सनसनी मचा दी कि शिल्पी-गौतम हत्याकांड में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से CBI ने पूछताछ की थी. उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में सम्राट चौधरी नामजद अभियुक्त थे.

हालांकि सम्राट चौधरी ने इन आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि जिस राकेश कुमार का नाम इस मामले में आया था, वह आइसक्रीम बेचता था. CBI ने इस मामले की जांच की थी.

मिस पटना शिल्पी और NRI डॉक्टर के बेटे गौतम की हत्या की कहानी

शिल्पी जैन पटना विमेंस कॉलेज में पढ़ती थी. उनकी मॉडलिंग में रुचि थी. मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी. वहीं गौतम एक NRI डॉक्टर के बेटे थे, राजनीति में आना चाहते थे. साधु यादव के करीबी थे. उन्हें लगा था कि साधु यादव उन्हें टिकट दिला देंगे. लेकिन बाद में साधु यादव ही गौतम की हत्या के आरोपी बने.

बीच रास्ते से शिल्पा को किया गया था किडनैप

2 जुलाई 1999 को जब शिल्पी कंप्यूटर क्लास जा रही थी, तभी उसे रास्ते से किडनैप कर लिया गया. उसे बताया गया कि गौतम एक गेस्ट हाउस में उसका इंतजार कर रहा है. लेकिन गेस्ट हाउस में गौतम नहीं था. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि गौतम को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह गेस्ट हाउस पहुंचा.

वहां आरोपियों ने शिल्पी का रेप किया और गौतम के साथ मारपीट की. बाद में दोनों की लाश को गैरेज में खड़ी मारुति कार में रख दिया गया. शिल्पी ने गौतम की टीशर्ट पहन रखी थी और गौतम ने सिर्फ पैंट.

शिल्पी के साथ कई लोगों ने किया था रेप

शुरुआती जांच में पता चला कि शिल्पी के साथ कई लोगों ने रेप किया था. जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे. जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही थी. लेकिन इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश हुई. 6 दिन बाद शिल्पी के परिवार ने सामने आकर इसे हत्या बताया. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई.

सीबीआई ने साधु यादव से मांगा था डीएनए सैंपल

CBI ने मामले की जांच की. सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा लेकिन साधु यादव ने कभी सैंपल नहीं दिया. हालांकि साधु यादव कहते हैं कि उनसे कभी सैंपल नहीं मांगा गया था. 2003 में सीबीआई ने इसे आत्महत्या मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट फाइल की.

शिल्पी के परिवार को अभी तक मिला न्याय



हालांकि परिवार हमेशा इसे हत्या मानता रहा. 2006 में शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने इस केस को दुबारा खुलवाने की कोशिश की लेकिन प्रशांत का अपहरण हो गया. इसके बाद परिवार ने कोशिशें बंद कर दी. हर बार चुनाव में इस घटना को भुनाया जाता है. BJP, RJD पर जंगलराज का आरोप लगाती रही है. अब प्रशांत किशोर ने इस मामले में सम्राट चौधरी का नाम घसीटा है.