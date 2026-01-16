समीक्षा नहीं आत्ममंथन करें, 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं... रोहिणी आचार्य का भाई तेजस्वी पर तंज

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शुक्रवार को अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तंज निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया होनी चाहिए.

रोहिणी आचार्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, “सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं चलेगा. आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना जरूरी है.” उन्होंने यह भी लिखा कि समीक्षा तभी सार्थक होगी जब “अपने इर्द-गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस” दिखाया जाए. उन्होंने कहा कि जनता सब जानती और समझती है.

समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है , 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी...



बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जानती… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 16, 2026

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पार्टी के सांसदों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठक उनके लगभग एक महीने के विदेश दौरे से लौटने के बाद हुई, जिसमें हार के कारणों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.

लालू प्रसाद को किडनी देने के बाद चर्चा में आईं रोहिणी लोकसभा चुनाव लालू परिवार की परंपरागत सीट सारण से लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई थीं. रोहिणी के ताजा बयान से पार्टी के भीतर चल रहे पारिवारिक और संगठनात्मक तनाव एक बार फिर सामने आ गए हैं.

