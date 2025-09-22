Purnia News: गर्लफ्रेंड ने मिलने बुलाया, दोस्त के साथ पहुंच गया लड़का, तभी आ गए लड़की के घरवाले और...

पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के भौकरहा गांव में एक युवक को प्यार करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. अपनी प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर गए युवक और उसके दोस्त को लड़की के परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक का नाम असरारुल है, जो अपने दोस्त तौसीफ के साथ अपनी माशूका से मिलने गया था. युवक की मां बीबी शहनाज के अनुसार, असरारुल अपनी बहन के यहां गया हुआ था, तभी उसके दोस्त तौसीफ ने उसे फोन करके अपने घर बुलाया. इसी दौरान लड़की के परिजनों, मोहम्मद महमूद, नूर खान और भूटवा ने दोनों युवकों को पकड़ लिया.

आरोपियों ने दोनों युवकों को अर्धनग्न कर दिया. इसके बाद उनके सिर के आधे बाल मुंडवा दिए गए, चेहरे पर कालिख पोत दी गई. गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर रस्सी से बांध दिया गया.

पूरे गांव में निकाला जुलूस और बनाया वीडियो

क्रूरता यहीं नहीं रुकी. आरोपियों ने दोनों युवकों का हाथ रस्सी से बांधकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया, जैसे कोई अपराधी हो. इस दौरान उनकी जमकर पिटाई भी की गई. पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने दोनों युवकों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. असरारुल के माता-पिता ने कृत्यानंद नगर थाने में आवेदन देकर अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है.