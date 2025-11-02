पीएम मोदी के पटना रोड शो में उमड़ा हुजूम, फोटो में देखिए कैसे थम सा गया शहर

बिहार के आरा और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया. पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इसके बाद उन्होंने रोड शो प्रारंभ किया.

पीएम मोदी के साथ सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद भी साथ रहें. उनके हाथ में भाजपा का चुनाव चिह्न कमल का निशान था.

पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनकी एक झलक देखने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा, ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पटना शहर थम सा गया हो.

पीएम मोदी का यह रोड शो दिनकर गोलंबर से प्रारंभ हुआ है, जो गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक गया. इस दौरान वे नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरे.

इस दौरान पीएम मोदी ने पटना के सभी एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा. पीएम मोदी के रोड शो प्रारंभ होने के पहले से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे अपने नेता का इंतजार करते दिखें.

पटना की सड़कों पर सुरक्षा घेरे के दोनों तरफ अपार जनसमूह नजर आया. जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ तो पूरा पटना ‘मोदी जिंदाबाद' और ‘जय श्रीराम' जैसे नारों से गुंजायमान हो गया.

पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया. वे अपने वाहन से आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर करने के लिए लालायित नजर आ रहा है.

इस रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़कों के किनारे खड़े हैं और उनका अभिनंदन कर रहे हैं. लोगों के हाथों में भाजपा के झंडे और पीएम मोदी के कटआउट थे.

पीएम मोदी का काफिला जिन रास्तों से पीएम गुजरा, उनमें कई स्थानों पर सड़कों के किनारे स्वागत स्टॉल बनाए गए हैं, जहां मंच तैयार किया गया, जहां से लोगों ने पीएम को अभिवादन स्वीकारा.