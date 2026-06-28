Patna Today News Live Updates: NDTV के इस स्पेशल पटना लाइव पेज (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना की हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. पीएमसीएच के पूर्व प्रिंस‍िपल नरेंद्र प्रताप स‍िंह ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई का व‍िरोध जताया. उन्होंने कहा, "मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर तक सुना गया, ना मंत्री जी ने सुना. मुझे जो पत्र दिया गया, बिना किसी स्पष्टीकरण के दिया गया है, यह तानाशाही रवैया है. मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रत्यय अमृत से गुहार लगता हूं की मेरे साथ न्याय करे". पटना के कौटिल्य नगर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नए आवास पर निर्माण कार्य चल रहा है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.