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Patna Today News Live Updates: NDTV के इस विशेष पटना लाइव पन्ने (Patna LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप बिहार की राजधानी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप पटना के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. लालू यादव और राबड़ी देवी को एक बार फिर भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है. मुंगेर जिले में वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर गंगा घाट पर नहाने के दौरान 5 किशोरियों के डूबने पर आपदा प्रबंधन विभाग को मृतकों के आश्रित को 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. पटना में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. पटना की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

Jun 25, 2026 06:49 (IST)
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Patna News: बीजेपी आज पूरे बिहार में मनाएगी 'संविधान हत्या दिवस'

बीजेपी आज यानि 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ पर पूरे बिहार में 'संविधान हत्या दिवस' मनाएगी. बीजेपी बिहार ने ने ट्वीट कर लिखा, 'संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 के आपातकाल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आइए, उस काले अध्याय को याद करें जब लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रहार किया गया था. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को पुनः दोहराने हेतु अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनें.

Jun 25, 2026 06:42 (IST)
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Bihar Weather Update: पटना समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए मौसम चेतावनी जारी की है. पटना, अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात, बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मधुबनी और सीतामढ़ी जिले के कई प्रखंडों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इन क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवाएं चल सकती हैं. मधुबनी और सीतामढ़ी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य प्रभावित इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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