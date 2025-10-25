विज्ञापन
'इतना पैसा कहां से लाते हो पप्पू...' इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आया तो समर्थकों ने दी सफाई

उनके समर्थक पिंटू यादव ने कहा कि ये नोटिस उस कार्य को लेकर भेजा गया है, जो हर जनप्रतिनिधि और संवेदनशील नागरिक का नैतिक दायित्व है. आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करना..

बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है. वहीं सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजकर यह पूछा गया है कि कहां से इतने पैसे लाते हैं. हालांकि पप्पू यादव और उनके समर्थक इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक कदम बताया है. उनके समर्थक पिंटू यादव ने कहा कि ये नोटिस उस कार्य को लेकर भेजा गया है, जो हर जनप्रतिनिधि और संवेदनशील नागरिक का नैतिक दायित्व है. आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करना..

बिहार के वैशाली जिले के नयागांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया. इनका घर-द्वार, खेत-खलिहान और जीवन की बुनियादी व्यवस्था गंगाजी की प्रचंड धारा में पूरी तरह विलीन हो गई. ऐसे समय में सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचे और राहत सामग्री और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जबकि यह क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र से बाहर है.

वहां के चुनावों में उनकी कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी भी नहीं रही है. उनका यह कदम न राजनीति से प्रेरित था न ही किसी प्रचार का हिस्सा था, बल्कि पूरी तरह मानवता और संवेदना से प्रेरित सेवा-भाव था.

उन्होंने कहा कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जनसेवा, मानवता और करुणा को कभी भी “संदेह” या “अनियमितता” के दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के वंचितों और पीड़ितों के बीच राहत पहुंचाता है, वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है. हम पप्पू यादव ने जिस संवेदनशीलता और तत्परता से बाढ़ पीड़ितों की मदद की वह इस बात का प्रमाण है कि बिहार में अब भी ऐसे नेता हैं, जो जनता के दुख-दर्द को प्राथमिकता देते हैं.

उन्होंने कहा कि मैं केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे सेवा कार्यों को संदेह के घेरे में लाने के बजाय सराहना की दृष्टि से देखा जाए. आपदा राहत में किया गया हर योगदान प्रशंसा का पात्र है, न कि कार्रवाई का विषय. सांसद पप्पू यादव हमेशा वंचित, असहाय और पीड़ित जनता के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी मानवता की राह पर चलते रहेंगे.

