आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होंगे पप्पू यादव, समर्थक बोले- उनकी तबीयत ठीक नहीं

पटना: 31 साल पुराने एक मामले में पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें मेडिकल जांच के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) लाया गया है, जहां उनके समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है.पीएमसीएच के बाहर मौजूद पप्पू यादव के समर्थकों में पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है. समर्थकों का आरोप है कि पटना पुलिस उन्हें जबरदस्ती अस्पताल लेकर आई है. समर्थकों का क

हना है कि पप्पू यादव की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, ऐसे में उनके साथ किया जा रहा व्यवहार अनुचित है.

'हमें पुलिस पर नहीं, अदालत पर भरोसा'

अस्पताल के बाहर मौजूद पप्पू यादव के समर्थक प्रेम चंद ने पुलिस प्रशासन पर अविश्वास जताते हुए कहा, "हमें पटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. हमें सिर्फ न्यायपालिका और कोर्ट पर भरोसा है. हम इस मामले को लेकर निचली अदालत (Lower Court) का दरवाजा खटखटाएंगे."

कोर्ट में पेशी की तैयारी

ताजा जानकारी के अनुसार, मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पटना पुलिस आज ही पप्पू यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश कर सकती है. सुरक्षा की दृष्टि से पीएमसीएच के गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि वहां समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है.



हमें लगा कहीं गोली तो नहीं मार देगा

एनडीटीवी से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि वही लोग बताएंगे क्यों गिरफ्तार करने आए थे. न कई सम्मन और न कोई वारंट. दीपक नाम का शख्स सिविल ड्रेस में आया और क्रिमिनल जैसा व्यवहार करने लगा. पप्पू यादव ने कहा कि हमें लगा कहीं गोली तो नहीं मार देगा,ये कौन आ गया पूर्णिया सांसद ने कहा कि करोना काल में भी उनके साथ ऐसा ही किया गया था. उन्होंने सवाल किया कि बार-बार उनके साथ ही क्यों. पप्पू यादव को ही क्यों खत्म करना चाहते हैं. जब उनसे 31 साल पुराने मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें बताया तो जाएगा ना.

