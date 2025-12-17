माफी मांग लो वरना... हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की धमकी

बिहार CM नीतीश कुमार का हिजाब विवाद अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है. वहां के कुख्यात डॉन ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम महिला से माफी मांगने के लिए कहा है. दरअसल, दो दिन पहले CM नीतीश ने नियुक्त पत्र वितरण समारोह में मंच पर मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था. जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद हो गया. आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की थी. अब इस मामले में अब पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की एंट्री हुई है.

पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने दी 'चेतावनी'

पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. भट्टी ने वीडियो में कहा, "बिहार में जो हुआ वह सबने देखा. एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है. उस व्यक्ति (नीतीश कुमार) के पास अभी भी समय है कि वह उस बच्ची और महिला से माफी मांग ले. अगर माफी नहीं मांगी गई, तो फिर यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी." डॉन ने यह भी कहा कि बाद में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि शहजाद भट्टी ने यह कर दिया, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार संस्थानों को कार्रवाई करनी चाहिए.

उसकी कोई औकात नहीं": मंत्री जमा खान का करारा जवाब

पाकिस्तानी डॉन की इस धमकी पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बिहारशरीफ में उन्होंने डॉन की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया. जमा खान ने कहा, "उस आतंकी की इतनी औकात नहीं है कि वह कुछ भी कर सके. उसमें हिम्मत नहीं है कि वह बिहार या हमारे मुख्यमंत्री की तरफ आंख उठाकर भी देख सके."

हिजाब विवाद पर दी सफाई: "नीतीश कुमार अभिभावक की तरह हैं"

मुख्यमंत्री द्वारा महिला के चेहरे से कपड़ा हटाने के विवाद पर विपक्ष और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए मंत्री जमा खान ने सीएम का बचाव किया. उन्होंने कहा, " जिस महिला या बच्ची की बात हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके पिता की उम्र से भी बड़े हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं और उनके मन में ऐसी कोई बात या गलत मंशा नहीं थी. इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. मंत्री ने जोर देकर कहा कि वह एक बच्ची है और सीएम ने एक बुजुर्ग और गार्जियन के नाते उसे स्नेह दिया, जिसे विवाद का रूप देना गलत है.

वहीं, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी कायरतापूर्ण हरकत है. अगर कोई नौकरी मांगने आएगा तो उसे बिना चेहरा देखे ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा क्या? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने क्या गलत किया. आजकल कट्टरपंथियों का दौर चल गया है. देखिए ऑस्ट्रेलिया में बाप बेटे ने क्या किया?

क्या है पूरा विवाद?

हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक मुस्लिम महिला को नियुक्ति पत्र देते हुए उसके चेहरे से हिजाब खींच रहे हैं. वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है. RJD ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है. RJD ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- यह क्या हो गया है नीतीश जी को? मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?

