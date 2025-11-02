विज्ञापन
CM नीतीश कुमार नहीं, 3-4 अफसर चला रहे बिहार सरकार… खगड़िया में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक प्रदेश में बिहार के युवा मजदूरी करते हैं. सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्होंने बिहार को बदल दिया. बिहार के युवाओं को आपने मजदूर बना दिया. 

  • बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए पर तीखे हमले किए हैं.
  • राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में असली सरकार तीन-चार अफसर चला रहे हैं, नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं.
  • उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार आने वाली है, उसमें बिहार के लोगों की आवाज सुनाई दे.
पटना :

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन निकट आने के साथ ही राजनीतिक दल एक-दूसरे पर ज्‍यादा हमलावर हैं. बिहार चुनाव में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एनडीए और मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर ज्‍यादा हमलावर है. राहुल गांधी ने रविवार को खगड़िया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम नहीं हैं, बल्कि तीन-चार अफसर सरकार चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो नाम के मुख्यमंत्री हैं. 

राहुल गांधी ने कहा, "प्रत्येक प्रदेश में बिहार के युवा मजदूरी करते हैं. सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्होंने बिहार को बदल दिया. बिहार के युवाओं को आपने मजदूर बना दिया." 

राहुल गांधी ने इसलिए जाते हैं मजदूर-किसानों के पास

उन्होंने बेगूसराय में तालाब में मछली पकड़े जाने की चर्चा करते हुए कहा कि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों को लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं. 

राहुल गांधी ने कहा, "मैं अक्सर मजदूर, किसान, मछुआरों के पास जाता हूं, उनके पास बैठता हूं, उनसे बातें करता हूं, ये इसलिए करता हूं कि उन्हें लगे कि उनके साथ राहुल गांधी हैं. मैं हर गरीब बेरोजगार-मजदूर के साथ खड़ा हूं."  

सरकार में बिहार के लोगों की आवाज सुनाई दे: राहुल गांधी 

उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में बिहार के सारे लोग शामिल होंगे. अति पिछड़ों के लिए खास तौर पर एक मेनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें उनके आरक्षण और रोजगार की योजना बनाई गई है. 

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार आने वाली है, उसमें बिहार के लोगों की आवाज सुनाई दे. उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि मक्का, मछली और दूध का लाभ बिहार के किसानों को मिले. यहां पर बिहार के युवा इन सबसे संबंधित छोटा कारोबार शुरू करें. 
 

Bihar Assembly Elections, Nitish Kumar, Rahul Gandhi
