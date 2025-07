बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने रविवार को कहा कि उनके पिता ही एक बार फिर प्रदेश के सीएम बनेंगे. रविवार को अपने जन्मदिन पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक किया और भगवान से आशीर्वाद भी मांगा. इस मौके पर उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा, 'पहले यह पूजा मां करवाती थी और दरिद्र भोजन करवाती थी, अब पिताजी करवाते हैं.' रुद्राभिषेक के बाद पत्रकारों से बातचीत में निशांत ने दावा किया कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग अच्छे बहुमत से जीतेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, यह मेरा विश्वास है.

निशांत ने कहा, 'प्रदेशवासियों को विश्वास है कि पिताजी ने जो 20 साल में काम किया है, उसका फल वे जरूर देंगे.' उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की, 'अब चुनाव नजदीक है. फिर से एनडीए को विजयी बनाएं और पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं. उन्होंने रोजगार और नौकरी सहित कई विकास योजनाओं को भी गिनवाया.

