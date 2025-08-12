पूर्व बाहुबली विधायक के घर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, अनंत चौधरी ने अपनी भैंसों से मिलवाया

- ग्रामीण कार्य मंत्री, पूर्व बाहुबली विधायक अनंत चौधरी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और राजनीतिक चर्चा की
- दोनों नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर बातचीत हुई और सहयोग की संभावनाएं तलाशी गईं
- अनंत चौधरी ने अपने घर पर मौजूद भैसों को मंत्री अशोक चौधरी को दिखाते हुए उनसे मिलवाया
ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व बाहुबली विधायक अनंत चौधरी के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान राजनीतिक बातें भी हुईं. बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. इसके बाद पूर्व बाहुबली विधायक ने अपने घर पर रखीं भैसों को भी दिखाया.
वह भैसों पर हाथ फेरते हुए और मिलते हुए नजर आए. बता दें कि पूर्व बाहुबली विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी दो दिन पहले मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी उनके आवास पर मुलाकात की थी.
माना जा रहा है कि टिकट को लेकर अनंत सिंह जदयू के बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं.(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
