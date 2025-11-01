विज्ञापन
मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं, पीयूष गोयल ने बताया

पीयूष गोयल ने कहा, "बिहार के लोग आज उद्यमी बन रहे हैं. जॉब क्रिएटर बन रहे हैं. वो जमाना गया, जब वो बाहर जाकर नौकरी करते थे."

मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं, पीयूष गोयल ने बताया
  • बिहार चुनाव से पहले पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े सपने देखने के लिए मजबूत आधार और नींव जरूरी होती है
  • उन्होंने बताया कि बिहार के लोग अब नौकरी लेने की जगह उद्यमी और जॉब क्रिएटर बनने लगे हैं
  • पीयूष गोयल ने कहा कि पहले बिहार में अपराध की शिकायत डर की वजह से नहीं की जाती थी
"व्यक्ति जब ही बड़े सपने देख सकता है, जब उसका आधार बना हो..." यह बात बिहार इलेक्शन से पहले NDTV PowerPlay के मंच पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कही. उनसे जब सवाल किया कि मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं तो उन्होने कहा कि, "किसी भी बड़े काम के लिए नींव बनाना जरूरी होता है. अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी. व्यक्ति जब ही बड़े सपने देख सकता है, जब उसका आधार बना हो..."

'बिहार के लोग उद्यमी बन रहे हैं'

नौकरियों के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा, "बिहार के लोग आज उद्यमी बन रहे हैं. जॉब क्रिएटर बन रहे हैं. वो जमाना गया, जब वो बाहर जाकर नौकरी करते थे."

'पहले डर से कोई अपराध की शिकायत नहीं करता था'

जंगलराज के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा, "पहले के जमाने में अपराध होने पर डर की वजह से कोई शिकायत नहीं करता था. लालू प्रसाद यादव के राज में पुलिस का शासन नहीं था. पुलिस स्टेश को जला दिया जाता था. लेकिन अब की स्थिति अलग है.

'महागठबंधन कैसे दे पाएगा 2.5 करोड़ नौकरियां'

नौकरियों के सवाल पर पीयूष गोयल बोले, "बिहार के बजट को देखते हुए महागठबंधन 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगा. लेकिन हमने जो कहा है, वो करने लायक काम है. हमारी 1 करोड़ नौकरियों में प्राइवेट के साथ सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं. यानी जो हो सकता है वो वायदा हमने किया है."

Bihar Election 2025
