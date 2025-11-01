ऐसे रंग-बिरंगे जूते पहनने की सलाह कौन देता है? पप्पू यादव का जवाब सुनिए...

विज्ञापन
पटना में NDTV Powerplay का मंच सजा था. यहां पप्पू यादव ने बड़ी बेबाकी से तेजस्वी से राहुल गांधी पर पॉलिटिकल कमेंट किए. इसके अलावा वह जेब में नोटों की गड्डी से लेकर फेवरेट भोजपुरी स्टार और अपने लाल जूतों की वजह से वायरल हो गए. उनके लाल जूते, होंठों पर मुकेश के सैड सॉन्ग और भोजपुरी गाने छा गए.

पप्पू यादव की हर बात में बात होती है. वह जो भी कह जाते हैं, उसमें एक अदा है. पटना में NDTV Powerplay का मंच सजा था. यहां पप्पू यादव ने बड़ी बेबाकी से तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक पर पॉलिटिकल कमेंट किए. इसके अलावा वह जेब में नोटों की गड्डी से लेकर फेवरेट भोजपुरी स्टार और अपने लाल जूतों की वजह से वायरल हो गए. उनके लाल जूते, होंठों पर मुकेश के सैड सॉन्ग और भोजपुरी गाने छा गए.

पप्पू यादव के लाल जूतों ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट खींची, जब उनसे एंकर ने पूछा कि आपके ये जूते खुद खरीदते हैं या कोई आपके लिए खरीदता है? इस सवाल को पप्पू यादव ने अनसुना कर दिया. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, "मैं खुद को कंप्लीट बिहारी मानता हूं. मैंने 13 करोड़ बिहारी को अपना परिवार माना है. जिस दिन जाति की बात मैं सोच लूँगा, जिस दिन हिंदू-मुसलमान की बात सोच लूंगा, उस दिन खुद को राजनीति से अलग कर लूंगा. ईश्वर और बिहार के लोगों ने सात बार MP बनाया, मुझे उसके लिए बहुत है. मेरे पास जो कुछ भी है, इस बिहार का है. मैं अपना सब कुछ देकर जाऊंगा." 

जब उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट भोजपुरी स्टार कौन है. पप्पू यादव बोले,"फेवरेट कोई नहीं? मेरे फेवरेट सुभाष चंद्र बोस हैं. मेरे फेवरेट कबीर हैं और मेरा फेवरेट यह बिहार की जनता है, जो मेरे सामने बैठी हुई है." 

