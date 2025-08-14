विज्ञापन
मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों का सब्र का बांध टूटा, प्रशासन की लापरवाही के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

बिहार के मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ बरियारपुर-सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के घोरघट के पास एनएच-80 को जाम कर दिया. घंटों जाम रहने के बाद पुलिस के समझाने पर रास्ता खुला.

  • मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में आई बाढ़ से सभी ग्यारह पंचायत प्रभावित होकर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है
  • बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन की उदासीनता और राहत सामग्री की कमी के कारण मुख्य मार्ग पर सड़क जाम कर दिया
  • करहरिया पूर्वी पंचायत के बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि प्रशासन ने भोजन और पॉलिथीन जैसी कोई व्यवस्था नहीं की है
मुंगेर:

बिहार के मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर दिया है. जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के उदासीनता और राहत सामग्री की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने बरियारपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के घोरघट के पास सड़क जाम कर दिया. इस वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस बाढ़ पीड़ितों को समझानें में जुटी हुई है. 

दरअसल मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में आई बाढ़ से सभी 11 पंचायत प्रभावित हैं. जिससे लोगों का जन जीवन अस्त व्यक्त हो गया है. इसी को लेकर बुध बरियारपुर प्रखंड के करहरिया पूर्वी पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन के उदासीन रवैया को लेकर बरियारपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के नजीरा घोरघट के समीप एनएच 80 सड़क को जाम कर दिया.

सड़क जाम होते ही सड़क की दोनों दिशाओं में गाड़ी की लंबी कतारें लग गई. सड़क जाम कर रहे बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि करारिया पूर्वी पंचायत में बाढ़ पीड़ित के लिए प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. ना तो भोजन की व्यवस्था की गई है और ना ही पॉलिथीन का ही वितरण किया गया है. हम सभी लोगों के घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है. खाने के लिए एक दाना नहीं मिल रहा है. जिससे हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. उन्होंने बरियारपुर प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग भी की है. सड़क जाम की सूचना पाकर बरियारपुर पुलिस पहुंचकर सड़क जाम को तुड़वाने के लिए घंटों मशक्कत करने के बाद ग्रामीणों ने जाम तोड़ा.

