आप कैसे आए भाई... NDA ज्वाइन करने पहुंचे मुस्लिम शख्स से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का ये कैसा सवाल?

क्या बोल गए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री?

मोतिहारी के कृषि विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने वायरल वीडियो में कुछ युवाओं को जदयू की सदस्यता दिलाते नजर आ रहे हैं.वायरल वीडियो में केंद्रीय राज्य मंत्री कुछ युवाओं को जदयू की सदस्यता दिलाते नजर आ रहे हैं.इसी दौरान एक युवक,मोहम्मद अंसारी भी उनके पास पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे. वीडियो में मंत्री रामनाथ ठाकुर उनसे कहते हैं कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं और जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, ऐसी स्थिति में आप यहां कैसे आ गए? इसके साथ ही मंत्री यह भी कहते दिखे कि सरकार मुस्लिम समाज के लिए काम करती है,लेकिन वोट के समय अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाता है. आप लोग वोट नहीं देते हैं.उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए कई काम किए हैं.

बिहार के मोतिहारी आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. कृषि विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे रामनाथ ठाकुर कुछ युवाओं को जदयू की सदस्यता दिलाते भी नजर आए. उन्होंने इस दौरान एक मुस्लिम शख्स के एनडीए ज्वाइन करने पर कहा कि आप यहां… pic.twitter.com/Iu2s4DZOZJ — NDTV India (@ndtvindia) February 16, 2026

कमरे में लगे ठहाके

वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने मु्स्लिम शख्स से पूछा कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद दल तो नहीं बदलेंगे न? इसपर शख्स ने कहा कि छोड़ना होता तो आपके पास काहे आते.इसके बाद कमरे में मौजूद लोग हंस पड़े,रामनाथ ठाकुर ने मुस्लिम व्यक्ति की शादी और डायबिटीज पर भी चुटकी ली और कहा कि पत्नी से दूर रहिए,डायबिटीज भाग जाएगा. आगे कहा कि आप अपना वोट चुपके से दे दीजिएगा,किसी से कहिएगा नहीं, ठीक है? इसपर मुस्लिम शख्स ने भी हामी भरी.

मोतिहारी से पंकज कुमार की रिपोर्ट