मोतिहारी में मानवता शर्मसार, महिला को डायन बताकर पीटा, जबरन पिलाया मल, अस्पताल-थाने से नहीं मिली मदद

मोतिहारी के भोपतपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. सदर अस्पताल और थाने से मदद न मिलने पर पीड़िता ने एसपी जनता दरबार में फरियाद लगाई, जिसके बाद एफआईआर के आदेश दिए गए.

वृद्ध महिला पर डायन होने का आरोप
बिहार:

मोतिहारी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक वृद्ध महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर उसके शरीर पर मैला फेंक दिया गया. मारपीट में घायल वृद्ध महिला जब इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची तो शरीर पर मैला लगे होने के कारण उसका इलाज नहीं किया गया. इसके बाद पीड़िता को निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराना पड़ा.

आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश

पीड़िता जब थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आवेदन तक नहीं लिया गया. न्याय न मिलने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में अपनी फरियाद लगाई. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

पिटाई की और शरीर पर फेंका मल

यह घटना भोपतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पीड़ित वृद्ध महिला ने बताया, कि गांव के ही शंकर साह के बेटे की गुजरात में मौत हो गई थी. इसके बाद आरोपी ने उस पर डायन होने का आरोप लगाते हुए कहा, कि उसी ने उसके बेटे की जान ली है. इसी आरोप के तहत उसके साथ मारपीट की गई और शरीर पर मैला फेंका गया. मारपीट के दौरान उसका एक दांत भी टूट गया. 

वहीं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया, कि एक वृद्ध महिला जनता दरबार में पहुंची थी, जिसने डायन का आरोप लगाकर मारपीट किए जाने की शिकायत की. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है.

इनपुट: पंकज कुमार

