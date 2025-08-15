विज्ञापन
बर्धमान में बड़ा हादसा, गंगासागर से स्नान कर लौट रहे मोतिहारी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल

मोतिहारी से 45 तीर्थयात्रियों को लेकर बस देवघर और गंगासागर के लिए निकली थी. गंगासागर से बस मोतिहारी के लिए लौट रही थी. बस के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे वह एनएच-19 पर खड़े ट्रक को देख नहीं पाया.

बर्धमान में बड़ा हादसा, गंगासागर से स्नान कर लौट रहे मोतिहारी के 11 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल
हादसे के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.
  • पश्चिम बंगाल के गंगासागर से मोतिहारी लौट रही तीर्थयात्रियों की बस बर्धमान में खड़े ट्रक से टकरा गई.
  • इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल हैं, और 35 लोग घायल हुए हैं.
  • हादसा पूर्वी बर्धमान के नाला फेरी घाट के पास हुआ, जहां बस का अगला हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया.
पश्चिम बंगाल के गंगासागर से स्नान कर मोतिहारी लौट रहे श्रद्धालुओं की बस बर्धमान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस ने डम्पर में टक्कर मार दी. इससे बस में सवार 11 लोगों की मौत हो गई. वहीं 35 लोग घायल है. सभी 11 मृत लोग मोतिहारी के चिरैया, लालबेगिया और गजपुरा के रहने वाले थे. इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. मृतकों में 5 बच्चे भी हैं. 35 यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

बर्धमान के नाला फेरी घाट के पास हुआ हादसा

मिली जानकारी के अुसार पूर्वी बर्धमान में नाला फेरी घाट के पास यात्री बस खड़े ट्रक में जा घुसी. जिससे बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे से जुड़ी जो तस्वीरें-वीडियो सामने आए हैं, वो हादसे की भयावहता की गवाही दे रहे हैं. घायलों का बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़.

घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़.

8 अगस्त को श्रद्धालुओं ने शुरू की थी यात्रा

घायलों ने अपने परिवार को बताया कि बस के ड्राइवर को झपकी लगी थी. इसी वजह से ये हादसा हुआ. सभी तीर्थयात्री थे. गंगासागर से मोतिहारी लौट रहे थे. पुलिस ने बताया कि तीर्थयात्रियों ने 8 अगस्त को मोतिहारी से अपनी यात्रा शुरू की थी. वे पहले देवघर गए और फिर गंगासागर गए थे.

ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा

मोतिहारी से 45 तीर्थयात्रियों को लेकर बस देवघर और गंगासागर के लिए निकली थी. गंगासागर से बस मोतिहारी के लिए लौट रही थी. बस के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिससे वह एनएच-19 पर खड़े ट्रक को देख नहीं पाया. टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया.

हादसे की शिकार हुई बस को क्रेन के जरिए सड़क से साइट किया गया.

हादसे की शिकार हुई बस को क्रेन के जरिए सड़क से साइट किया गया.

मृतकों के शव को परिजनों तक पहुंचाने का काम जारी

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि 'पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई हैं. राहत और बचाव कार्य चल रहा है. प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है. प्रशासन घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करा रहा है. साथ ही, मृतकों के शवों को परिजनों तक पहुंचाने का काम चल रहा है.

