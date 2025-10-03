प्रेमी को प्रेमिका से मिलना पड़ा महंगा... पिटाई के बाद जबरन कराई शादी, मुजफ्फरपुर का वीडियो वायरल

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रेमिका से मिलना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया. अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पहले जमकर पिटाई की गई और फिर जबरन शादी करा दिए जाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के एक गांव का बताया जा रहा है. गांव का ही एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. हालांकि, इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई.
जैसे ही कुछ युवक वहां पहुंचे, उन्होंने प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी. वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि प्रेमिका अपने प्रेमी की पिटाई का विरोध भी कर रही है. लेकिन सभी युवक मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं.
इस बीच, हंगामा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट जाती है. इसके बाद, भीड़ ने दोनों की शादी का फरमान सुनाया. केवल फरमान ही नहीं, बल्कि मौके पर ही दोनों की शादी करा दी गई. यह पूरा घटनाक्रम अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
