लालू के रिश्तेदारों में चुनावी होड़, एक साले की पत्नी तो दूसरे साले का बेटा लगा रहा टिकट की दौड़

सुभाष यादव के बेटे रंधीर यादव फतुहा सीट से चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, हालांकि अंदरखाने सूत्र बताते हैं कि उन्होंने टिकट न मिलने पर प्लान बी भी तैयार रखा है.

गोपालगंज:

बिहार की राजनीति में पैर जमाने के लिए लालू यादव के रिश्तेदारों में भी होड़ लगी है. लालू के साले साधु यादव की पत्नी के बाद अब दूसरे साल सुभाष यादव भी अपने बेटे रंधीर यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं. इसके लिए एक नहीं, दो दलों से टिकट दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं. 

बीजेपी लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के ऊपर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती रही है. इसे लेकर तेजस्वी यादव भले ही थोड़ा असहज महसूस करते हों, लेकिन हकीकत यह है कि लालू यादव के सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी राजनीतिक गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं.

लालू यादव के सगे साले यानी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव अपनी पत्नी इंदिरा यादव को गोपालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वह इंदिरा यादव को मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं. इस बीच अब लालू यादव के दूसरे साले सुभाष यादव भी अपने बेटे रंधीर यादव को सेट करने में लगे हैं. 

रंधीर यादव का परिचय

  • रंधीर यादव सुभाष यादव के पुत्र हैं. सुभाष बिहार के गोपालगंज के सेलार कला गांव से हैं. 

  • वह पूर्व में आरजेडी के प्रमुख नेता रहे हैं. पूर्व राज्यसभा सांसद (2004-2010) भी रह चुके हैं. 
  • सुभाष यादव राबड़ी देवी के सगे भाई हैं. इस तरह रंधीर लालू प्रसाद के रिश्तेदार लगते हैं. 
  • उनके परिवार में मां रेणु यादव, भाई सौरभ यादव और बहनें अलका व एकता हैं. 
  • 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, पर हार गए. 
  • यह सीट उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण रही है. यहां से उनके चाचा साधु यादव भी सांसद रह चुके हैं. 
  • रंधीर कई विवादों में भी घिरे रहे हैं. 2023 में पटना के बेला गांव में उनके खिलाफ FIR हुई थी. 
  • उनके ऊपर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, उगाही और धमकी के आरोप लगे थे. पिता, मां और अन्य भी आरोपी थे.

सियासी चर्चाओं और रंधीर यादव के फेसबुक पेज से मिले संकेतों के मुताबिक, रंधीर यादव चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) की तरफ से फतुहा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अंदरखाने पार्टी से डील भी हो गई है. लेकिन एक उड़ती चर्चा ये भी है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी से टिकट न मिले तो वह क्या करेंगे. 

जानकारों का कहना है कि सुभाष यादव के बेटे रंधीर यादव प्लान बी भी लेकर चल रहे हैं. सुभाष यादव के रिश्तेदारों और सूत्रों से मिली जानकारी पर यकीन करें तो रंधीर यादव जनसुराज से भी टिकट लेने के लिए लगातार संपर्क में हैं. उनके पिता जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर से मिलकर टिकट लेने के प्रयास में हैं. 

रंधीर यादव पिछले कुछ समय से फतुहा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं. उन्होंने चिराग पासवान के साथ मुलाकात और कई कार्यक्रमों के वीडियो फोटो भी अपलोड किए हैं. लेकिन जनसुराज से अंदरखाने जुड़ने और पीके की पार्टी से टिकट की चर्चा भी जोर पकड़ रही है.

