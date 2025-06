लालू यादव ने जन्मदिन पर तलवार से काटा 78 किलो का लड्डू, विपक्षी दलों का भैंस के साथ प्रदर्शन, देखिए वीडियो

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर पटना में अनोखा जश्न देखने को मिल रहा है. राजद प्रमुख के लिए लड्डू लेकर समर्थक पहुंचे थे जिसे उन्होंने तलवार से काटा. साथ ही लालू यादव अपने जन्मदिन के अवसर पर केक भी काटा.

वहीं विपक्ष ने चारा घोटाला कांड का जिक्र करते हुए अनोखे अंदाज में तंज कसा. एक प्रदर्शनकारी ने भैंस को केक खिलाने की बात कहकर लालू पर निशाना साधा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है.

विपक्ष ने लालू के जन्मदिन को मौके के रूप में इस्तेमाल करते हुए चारा घोटाला कांड पर तंज कसा. पटना में एक प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने मजाकिया अंदाज में कहा, “आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है. सुबह-सुबह एक भैंस बोल रही थी कि लालू ने मेरा चारा खा लिया, तो आज उनके जन्मदिन पर मैं उनके साथ केक खाऊंगी.” प्रदर्शनकारी ने भैंस के सामने चारा रखा, लेकिन जब भैंस ने उसे नहीं खाया, तो उन्होंने कहा, “देखिए, भैंस चारा नहीं खा रही, अब ये केक खाएगी.”

