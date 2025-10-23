अश्लील गानों के लिए खेसारी लाल यादव पर विपक्ष उठा रहा सवाल, आरजेडी उम्मीदवार ने दिया जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सदर सीट से आरजेडी के कैंडिडेट शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव ताल ठोक रहे हैं. एनडीए के गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर बीजेपी ने छोटी कुमारी को अपना कैंडिडेट बनाया है. इस सीट पर मुकाबला रोचक है. आरजेडी ने इस सीट से भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी को उतारकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं. पर खेसारी को इस सीट पर लोगों को अजब-गजब सवालों से भी दो-चार होना पड़ रहा है. भोजपुरी में अश्लील गानों को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है.

अश्लील गाने मेरी गलती थी..

चुनाव प्रचार के दौरान छपरा में जब खेसारी से उनके गाने को लेकर सवाल पूछा गया तो वो थोड़ा सकपका गए. एनडीटीवी ने उनसे पूछा कि आपके विरोधी अब आपके पुराने गानों और खासकर अश्लील गानों को वायरल कर रहे हैं इसपर खेसारी ने साफगोई से इसे अपनी गलती मानी. उन्होंने कहा कि मुझे अपने अश्लील गानों को लेकर सिर्फ इतना कहना है कि वो गाने मेरी गलती थी. उन्होंने पर अब वो छपरा से चुनाव मैदान में हैं.

'मेरे गंदे गाने से छपरा में जलजमाव नहीं'

इसके बाद खेसारी ने बीजेपी पर निशाना भी साध लिया. उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे गंदे गानों की वजह से छपरा में जलजमाव नहीं हुआ है. उन्होंने सत्तारूढ़ पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा भी मेरे गानों की वजह से बर्बाद नहीं हुई है. यही नहीं, अस्पताल की बर्बाद व्यवस्था के जिम्मेदार भी मेरे गाने नहीं हैं.

चुनाव के समय पार्टियों का खेल

NDTV ने जब खेसारी लाल यादव से उनके गानों और उनके डांस वीडियो के एक बार फिर वायरल होने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में दूसरी पार्टियां ऐसा करके मुझे निशाना बनाना चाह रहे हैं. उन्हें जो करना है वो करें. मुझे इन बातों से ना कोई फर्क पड़ता है औऱ नहीं मुझे बुरा लगता है. जब मैंने वो गाने गाए वो दौर संगीत था. मैंने वो गाने लोगों के मंनोरंजन के लिए गाए. वो संगीत का विषय है और ये विकास का विषय है. महिलाओं की सुरक्षा पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि एक लड़की के सवाल के जवाब में कहा कि अगर सरकार आपकी सुरक्षा नहीं करती है तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा.

