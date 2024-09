'बहुत-बहुत बधाई', अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने जताई खुशी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने ये जमानत कथित शराब नीति से जुड़ी सीबीआई की एफआईआर मामले में दी है. इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम केजरीवाल को बधाई दी है.

पत्रकारों के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, "मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई."

VIDEO | "Many congratulations from my side," says Jharkhand CM Hemant Soren (@HemantSorenJMM) on Supreme Court granting bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in the alleged excise policy corruption case.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/YJDAePmf5O