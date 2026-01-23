Supaul News: लड़खड़ाती चाल ने खोल दी पोल... नशे में धुत मंडप पहुंच गया था दूल्हा, दुल्हन ने ठुकरा दी शादी

सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक शादी समारोह उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा में बदल गया, जब दूल्हा नशे की हालत में मंडप पर पहुंच गया. मिरजावा पंचायत के ठाकुर टोला में आयोजित इस विवाह समारोह में खुशियों का माहौल पलभर में तनाव और हंगामे में बदल गया.

जानकारी के मुताबिक, कटिहार जिले के रहने वाले विलाश ठाकुर की शादी नेहा कुमारी से हो रही थी. शादी की शुरुआती रस्में सामान्य रूप से चल रही थीं. वरमाला की रस्म भी पूरी कराई गई. लेकिन जैसे ही दूल्हे को मंडप पर बैठाया गया, उसकी लड़खड़ाती चाल, असामान्य व्यवहार और नशे की हालत ने सभी को चौंका दिया.

मंडप में मौजूद दुल्हन, पुरोहित और ग्रामीणों ने जब दूल्हे की हालात देखी तो माहौल अचानक गंभीर हो गया. दुल्हन नेहा कुमारी ने स्थिति को समझते हुए बिना किसी दबाव या हिचकिचाहट के शादी से साफ इनकार कर दिया और मंडप छोड़कर चली गई. दुल्हन के इस फैसले के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा देखकर अधिकांश बराती मौके से खिसक गए, लेकिन ग्रामीणों ने दूल्हे की गाड़ी समेत दूल्हा और उसके पिता को घेर लिया. स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. मामला गुरुवार की देर शाम तब शांत हुआ, जब दूल्हे के परिजनों ने उपहार में मिली रकम और सामान वापस कर दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने दूल्हा और उसके पिता को जाने दिया.

ग्रामीणों का कहना है कि दुल्हन ने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए साहसिक निर्णय लिया है. नशे की हालत में शादी करने आए दूल्हे को ठुकराकर उसने महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत मिसाल पेश की है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग दुल्हन नेहा के फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं.

(रिपोर्टः अभिषेक मिश्रा)