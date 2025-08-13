बिहार के 6 नए हवाई अड्डों के निर्माण को हरी झंडी, गयाजी में बनेगा ‘ऑल वेदर’ एयरपोर्ट

6 New Airports in Bihar: बुधवार को बिहार सरकार ने राज्य में 6 नए एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी. मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा के साथ-साथ बीरपुर और बाल्मीकिनगर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा. मालूम हो कि बीरपुर बिहार के सुपौल तो बाल्मिकीनगर पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है. बिहार के इन छह जिलों में हवाई अड्डा निर्माण का ‘सुरक्षा मानचित्र' तैयार करने को अनुमति मिल गई है. पूर्णिया हवाई अड्डे के शुरू करने से पहले ही छह और जिलों का आसमानी मानचित्र तैयार करने में सरकार जुट गई है. साथ ही गयाजी एयर पोर्ट का भी विस्‍तार होगा. यहां से अब हर मौसम में उड़ान भरने सुविधा होगी.



इसके तहत ओएलएस (Obstacle Limitation Surfaces) सर्वे के लिए 2 करोड़ 90 लाख 91 हजार 720 रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है. यह सर्वे हवाई अड्डों की सुरक्षा और डिज़ाइन का सबसे अहम चरण है, जिसमें विमान के टेकऑफ़ और लैंडिंग पथ में आने वाली सभी बाधाओं की पहचान और निवारण किया जाता है. सरल शब्दों में, यह हवाई अड्डे का “सुरक्षा मानचित्र” तैयार करने जैसा है, ताकि आसमान का रास्ता पूरी तरह साफ और सुरक्षित रहे.

गयाजी को मिलेगा हर मौसम में उड़ान भरने का दर्जा

बैठक में एक और बड़ा फैसला गयाजी हवाई अड्डे के लिए लिया गया. एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत कैट-1 लाइट सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई है. इस तकनीक से अब कोहरा, धुंध या खराब मौसम में भी विमानों का सुरक्षित संचालन संभव होगा. इसके लिए 18.2442 एकड़ जमीन अर्जन के लिए 137 करोड़ 17 लाख 16 हजार 16 रुपये के मुआवजा राशि को नीतीश कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है.

दरभंगा और पूर्णिया के बाद अगली छलांग

बताते चलें पटना के जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डे के विस्‍तारीकरण और दरभंगा में नया एयरपोर्ट बनाने के बाद पूर्णिया से भी जल्‍द हवाई सेवा शुरू होने वाली है. पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घान की तारीख कभी भी घोषित की जा सकती है. जबकि पूर्णिया में एयर सेवा शुरू होने की तैयारी है.



नीतीश कैबिनेट की ओर से छह नए जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण से की तैयारी शुरू कर दी गई है. इससे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी. जो न केवल यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा विकल्प देगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी नई रफ्तार मिलेगी.



