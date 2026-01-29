विज्ञापन
फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने UGC के जातिगत भेदभाव रोकने वाले नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के विवादास्पद नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका बताते हुए रोक लगा दी है
  • शीर्ष अदालत ने कहा कि नियमों के लागू होने से समाज में विभाजन और खतरनाक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हाल में अधिसूचित विवादास्पद नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत करते किया और दावा कि इसके प्रावधान सनातन धर्म को विभाजित करने वाले थे. केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक यूजीसी नियमों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसर में जाति आधारित भेदभाव को रोकने से संबंधित हालिया यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी और कहा कि ये विनियम प्रथम दृष्टया ‘‘अस्पष्ट'' प्रतीत होते हैं और इनका ‘‘दुरुपयोग'' किए जाने की आशंका है. देश की शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इसका खतरनाक प्रभाव पड़ेगा और समाज में विभाजन पैदा होगा.

पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को दिया धन्यवाद

गिरिराज सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना के साथ काम कर रही है और देश की एकता एवं अखंडता से किसी तरह का समझौता नहीं करती. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का मूल मंत्र समाज को जोड़ना है, न कि बांटना, और इसी सोच के तहत ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए जाते हैं.

गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा

केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.'' उन्होंने कहा, ‘‘यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.'' बिहार के लोकसभा सदस्य सिंह ने कहा, ‘‘मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास' और सनातन धर्म की अटूट एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है.''

