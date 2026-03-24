Bihar: फायरिंग से दहला रोहतास, 5 लोगों को लगी गोली... एक की हत्या

बिहार में मंगलवार (24 मार्च) को भोजपुर जिले के रोहताश में फायरिंग से दहशत फैल गई. यहां पीरो रजिस्ट्री ऑफिस में दिनदहाड़े गोलियों से फायरिंग की गई, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए. इसमें एक प्रॉपर्टी डिलर भी घायल हो गया. बताया जा रहा है कि गोलीबारी जमीन के विवाद को लेकर हुआ. पुलिस के मुताबिक हथियारों के लैस बदमाशों के एक गैंग ने अचानक उन लोगों पर हमला कर दिया जो जमीन रजिस्ट्रेशन की फॉर्मैलिटी पूरी करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस आए थे. देखते ही देखते मामला बिगड़ गया, जिससे कैंपस में अफरा-तफरी और भगदड़ जैसा माहौल हो गया.

चौंकाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) और दूसरे अधिकारियों के ऑफिस समेत जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, जहां आमतौर पर सिक्योरिटी इंतजाम कड़े माने जाते हैं. इसके बावजूद, हमलावर फायरिंग करने में कामयाब रहे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

घायलों को किया गया आरा रेफर

इस घटना में घायल सभी पांच लोगों को प्राथमिक इलाज के लिए पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटें गंभीर होने की वजह से बाद में उन्हें अच्छे इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. एसडीपीओ की लीडरशिप में कई पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं. यह घटना नीतीश कुमार के 25 मार्च को अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आरा आने से ठीक एक दिन पहले हुई है.

दूसरी घटना में एक की हत्या

एक दूसरी घटना में रोहतास जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक आदमी की हत्या कर दी. यह घटना मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत मुरादाबाद इलाके में हुई, जहां जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े चल रहे विवाद के बाद हसन रजा खान नाम के एक आदमी पर बुरी तरह हमला किया गया. पुलिस के मुताबिक, यह झगड़ा कई दिनों से चल रहा था. मंगलवार को हसन रजा खान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने कथित तौर पर उन्हें घेर लिया और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

कथित तौर पर उन पर हमला किया गया और धारदार हथियार से वार किया गया, जिसके बाद उन्हें सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल छोड़ दिया गया. यह हमला आखिरकार जानलेवा साबित हुआ. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया. इस घटना से इलाके में तनाव और गमगीन माहौल बन गया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

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