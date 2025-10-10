विज्ञापन
पिता नीतीश की पार्टी से सांसद, बेटा RJD में हुआ शामिल, लंदन से लौटे चाणक्य की क्या होगी भूमिका?

Bihar Assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. साथ ही दल-बदल भी तेजी से जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश राजद में शामिल हुए.

जदयू सांसद पिता गिरधारी यादव के साथ संसद भवन में और तेजस्वी से पार्टी की सदस्यता प्राप्त करते चाणक्य प्रकाश.
  • JDU सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश पटना में तेजस्वी की मौजूदगी में RJD में शामिल हुए.
  • चाणक्य लंदन से पढ़ाई करके हाल ही में बांका लौटे हैं और बेलहर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय जनसंपर्क कर रहे हैं.
  • RJD चाणक्य को बेलहर सीट से चुनाव लड़ाने पर विचार कर सकता है. जहां वर्तमान में जदयू के मनोज यादव विधायक हैं.
बांका:

JDU MP Son joins RJD: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हैं. नेताओं की आवाजाही भी खूब हो रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जदयू के पूर्व सांसद, विधायक सहित मौजूदा सांसद के पुत्र भी आरजेडी में शामिल हुए. इसमें सबसे खास नाम चाणक्य प्रकाश का है. चाणक्य प्रकाश बिहार के बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे हैं. चाणक्य प्रकाश आज पटना में तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए. मतलब पिता जदयू से सांसद लेकिन बेटा राजद में शामिल. चाणक्य लंदन से पढ़ाई कर लौटे हैं. अब देखना है कि चुनाव में राजद से उन्हें क्या भूमिका दी जाती है.

बेलहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चाणक्य प्रकाश

चर्चा है कि सांसद गिरधारी के बेटे चाणक्य प्रकाश को राजद बेलहर सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है. वर्तमान में यहां से जदयू के मनोज यादव विधायक हैं. जदयू सांसद इस सीट पर अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे. लेकिन उनकी खुद में पार्टी में दाल नहीं गली तो अब बेटे को विपक्षी पार्टी में शामिल करवा दिया है.

सांसद पिता के साथ बेलहर में लगातार सक्रिय

चाणक्य प्रकाश बीते कुछ दिनों अपने पिता गिरधारी यादव के साथ प्रतिदिन बेलहर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय देखे जा रहे हैं. वो बचपन से लंदन में रहकर पढ़ाई करते थे, तीन महीने पहले ही वो बांका लौटे हैं. गांव-गांव में समर्थकों और कार्यकर्ताओं की टोली के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं.

बांका में अभी जदयू के विधायक, मुकाबला होगा रोचक

बांका के बेलहर सीट पर मौजूदा विधायक मनोज यादव फिर से जदयू से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, वहीं दूसरी ओर राजद से चाणक्य प्रकाश की दावेदारी समीकरणों को बदल सकती है. ऐसे में यहां एक मुकाबला रोचक हो सकता है.

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो गिरधारी यादव की क्षेत्र में पकड़, पुत्र की युवा छवि और जातीय समीकरणों का फायदा चाणक्य प्रकाश को मिल सकता है. वहीं, जदयू के लिए यह सीट अब पहले जैसी आसान नहीं रह गई है.

