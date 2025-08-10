विज्ञापन
विशेष लिंक

जंगलराज के युवराज फर्जी काम करते हैं... तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार

विजय सिन्हा ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप ( विपक्ष) संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, ये कितना सही है. ये बात आपको भी पता है कि वोटर लिस्ट में अभी संसोधन का समय है.

Read Time: 3 mins
Share
जंगलराज के युवराज फर्जी काम करते हैं... तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार
विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
  • उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के SIR फॉर्म पर लगाए आरोपों का जवाब दिया है
  • तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विजय सिन्हा ने दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरे हैं
  • विजय सिन्हा ने कहा कि वे किसी भी प्रकार का फर्जी काम नहीं करते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में SIR पर जारी सियासी घमासान के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हम कोई फर्जी काम नहीं करते हैं, अगर कोई फर्जी काम करता है तो वो है जंगलरा का युवराज. विजय सिन्हा ने आगे कहा कि ये लोग राजनीति की विश्वसनीयता को घटा रहे हैं. साथ ही ये लोग अपने कलंक से दूसरों को भी कलंकित कर रहे हैं. 

विजय कुमार सिन्हा ने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं. उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप ( विपक्ष) संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रहे हैं, ये कितना सही है. ये बात आपको भी पता है कि वोटर लिस्ट में अभी संसोधन का समय है. मैंने संसोधन के लिए आवेदन भी दिया हुआ है. मैं जब कदमकुआं में रहता था तब हमारे पूरे परिवार का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नाम था. लखीसराय में 2024 में नाम जुड़वाए थे. SIR में हमारा नाम आया तो बीएलओ को बुलाकर वो रिसीव भी किया. 

आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने रविवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर दो इपिक नंबर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नाम दो विधानसभा बांकीपुर और लखीसराय मतदाता सूची में है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि डिप्टी सीएम दो जगह से मतदाता पुनरीक्षण कार्य का फॉर्म भरा. 

पटना में एक प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए तेजस्वी यादव ने इसके सबूत दिखाते हुए कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो-दो विधानसभा क्षेत्र से अपना एसआईआर फॉर्म भरा. उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा का जिक्र किया. लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि बांकीपुर के अलावा उन्होंने लखीसराय से भी अपना फॉर्म भर दिया. इतना ही नहीं, दोनों फॉर्म में उनकी उम्र भी अलग-अलग है. 

उन्होंने कहा कि इन दोनों फॉर्म में उप मुख्यमंत्री ने खुद हस्ताक्षर किए होंगे. और अगर नहीं किया है तो फिर चुनाव आयोग एसआईआर में फर्जीवाड़ा कर रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कोई न कोई तो फर्जीवाड़ा किया है. चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और डिप्टी सीएम को इसका जवाब देना चाहिए. 

इधर, बिहार कांग्रेस ने भी उपमुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि सबसे बड़े फ्रॉड उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले. बिहार कांग्रेस ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, "साहब दो जगह के मतदाता हैं - लखीसराय और बांकीपुर, पटना। ये दोनों जगह एसआईआर फॉर्म भी भरा है. दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है. महत्वपूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ? क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे रहे थे? तो क्या चुनाव आयोग ने उन्हें दो मताधिकार दिए हैं? नियम के खिलाफ जाकर दो जगह से एसआईआर फॉर्म क्यों भरा? चुनाव आयोग ने दो जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कब होगी इस फ्रॉड पर एफआईआर, कब होगा इस्तीफा? क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं?"

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vijay Sinha, Tejaswi Yadav, SIR In Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com