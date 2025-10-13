बिहार चुनाव में बढ़ी हथियारों की डिमांड, मुंगेर में पकड़ी गई अवैध हथियार बनाने की फैक्टरी

चुनाव का मौसम आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी में तेजी आ जाती है. ऐसे में पुलिस के लिए खासी चुनौती हो जाती है कि वो इन हथियारों की मंडी पर नकेल कसे. ताजा मामले में मुंगेर पुलिस ने दियारा में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया. जहां से पुलिस ने दो हथियार तस्कर को 15 निर्मित और 8 अर्ध निर्मित पिस्टल और पिस्टल बनाने के ढेरों उपकरण के साथ गिरफ्तार किया. दरअसल, बिहार का मुंगेर पूरे देश में अवैध हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है. यहां अवैध हथियार खरीदने बिहार ही नहीं, बल्कि देश के कई जगहों से अपराधी के साथ-साथ सफेदपोश के लोग भी आते हैं.

पुलिस कर रही कार्रवाई

लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मुंगेर के अवैध हथियारों की मंडी में काफी तेजी आ जाती है. या तो यूं कहें कि मुंगेरिया पिस्टल की डिमांड काफी बढ़ जाती है, लेकिन मुंगेर पुलिस की तरफ से भी लगातार अवैध हथियार निर्माताओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है. मुंगेर में 6 नवंबर को मतदान है. इसी को ध्यान में रखते हुए मुंगेर एसपी के निर्देश पर स्थानीय थाना की पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स लगातार एरिया डोमिनेशन कर रही है. एरिया डोमिनेशन के दौरान पुलिस को मिनी गन फैक्ट्री का पता चला.

मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हेमजापुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति हथियारों की डिलीवरी देने के लिए जा रहा है. एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम जब लगमा बस स्टैंड पहुंची तो वो व्यक्ति झोला लेकर भागने का प्रयास किया . पुलिस ने उसे पकड़ कर जब थैला की तलाशी ली तो उससे 15 निर्मित पिस्टल, मैगजीन सहित बरामद हुआ. उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी पहचान हेमजपुार थाना क्षेत्र निवासी जामा महतो उर्फ जमादार महतो के रूप में हुई. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नाव से गंगा पार कर फरदा दियारा में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने चार मिनीगन फैक्टरी को पकड़ा. वहां से सफियासराय थाना क्षेत्र निवासी रौशन यादव को गिरफ्तार किया़ गया. जबकि हथियार बनाने वाले सभी कारीगर गंगा और काश के जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे. पुलिस ने वहां से कुल 15 निर्मित पिस्टल , 4 बेश मशीन, 8 अर्धनिर्मित पिस्टल, 1 हैंड बेस मशीन सहित बड़ी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए. एसपी ने बताया कि फरार चारों लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

मुंगेर जिले में पिछले एक महीने के अंदर की कार्रवाई