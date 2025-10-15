विज्ञापन
पटना एयरपोर्ट पर मार: कांग्रेस नेता राजेश राम और अल्लावरु का जबरदस्त विरोध, जान बचाकर भागे, VIDEO

बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मची रार अब हिंसक होती नजर आ रही है. बुधवार शाम दिल्ली से पटना लौटे कांग्रेस नेताओं पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही हमला कर दिया.

पटना एयरपोर्ट पर मार: कांग्रेस नेता राजेश राम और अल्लावरु का जबरदस्त विरोध, जान बचाकर भागे, VIDEO
पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट.
  • कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और अन्य नेताओं का पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया.
  • नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर पांच करोड़ रुपये में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया.
  • दिल्ली से लौटते समय पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं की गाड़ी रोककर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मची रार के बीच बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हंगामा हो गया. दिल्ली बैठक से वापस लौटते ही पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का जबरदस्त विरोध देखने को मिला. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं की गाड़ी रोकी. जमकर नारेबाजी की, इस दौरान कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमले की कोशिश भी की. ऐसे में पार्टी नेताओं को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा.

5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप

कांग्रेस के वरीय नेताओं का विरोध कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि विक्रम विधानसभा का सीट 5 करोड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लाहवरु ने बेच दिया है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट को बनाया रणक्षेत्र

दरअसल बुधवार शाम दिल्ली से पटना लौटे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का जबरदस्त विरोध देखने को मिला. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट को रणक्षेत्र बना दिया. अल्लावरू जैसे-तैसे जान बचाकर भागे. उनके समर्थकों की जमकर पिटाई हुई. कांग्रेसी कार्यकर्ता टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे.

पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट.

पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरीय नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया. इस दौरान शकील अहमद चोर है के नारे भी लगे. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं को पप्पू यादव के समर्थक मनीष एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे. इसी दौरान बिक्रम से आए आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने मनीष को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया.

इस बीच कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफता-तफरी की स्थिति मच गई. फिर कांग्रेस के बड़े नेता राजेश राम, कृष्णा अल्लावरु, शकील अहमद सहित अन्य जल्दी से एयरपोर्ट से भागे. एयरपोर्ट पर मचे बवाल के बाद देर शाम कांग्रेस नेताओं की तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हो रही है. 

