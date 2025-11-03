विज्ञापन
एक अपमान मंत्रालय बना दीजिए...बिहार के सोनबरसा में प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना

बिहार में चुनावों का आगाज होने में 3 दिन ही बचे हैं. राज्‍य में 6 नवंबर को पहले दौर का मतदान होगा तो वहीं 11 नवंबर को दूसरे और आखिरी दौर का मतदान होना है. जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. 

  • कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोनबरसा में चुनावी रैली में पीएम मोदी पर अपमान मंत्रालय बनाने को लेकर तंज कसा.
  • प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को अपना समय अपमान गिनने में नहीं बल्कि देश के काम में लगाना चाहिए.
  • उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं.
पटना:

कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को बिहार के सोनबरसा में एक चुनावी रैली की. इस रैली में उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. प्रियंका ने इस दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि पीएम मोदी को एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए, अपमान मंत्रालय. प्रियंका का कहना था कि पीएम मोदी का समय बेहद कीमती है. उन्‍हें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए. 

प्रियंका ने दिया सुझाव 

प्रियंका ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं. एक नया मंत्रालय बना दें, अपमान ​मंत्रालय... वे सूची बनाते रहते हैं कि इसने मुझे गाली दी, उसने अपमान किया, वे अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? यह काम अपमान मंत्रालय कर देगा. उनका समय देश के लिए काम करने में, रोजगार देने में लगना चाहिए.'

सीएम नीतीश पर भी बोलीं 

प्रियंका ने पीएम मोदी के अलावा सीएम नीतीश पर भी हमला बोला. उन्‍होंने कहा, 'आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं. उन्हें चलाने ही नहीं दिया जा रहा है. सारे बड़े फैसले केंद्र में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी करते हैं. आप सब अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता. जब आपके सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है तो आपकी सुनवाई क्या होगी?' 

