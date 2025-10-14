कांग्रेस और आरजेडी में ये कैसी लड़ाई, दोहे और शायरी में चल रही बात; मनोज झा vs इमरान प्रतापगढ़ी

- बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दोहे और शायरी के माध्यम से संवाद कर रहे हैं.
- तेजस्वी यादव बिना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिले पटना लौटे हैं, सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है.
- राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर तेजस्वी यादव से बातचीत के लिए केसी वेणुगोपाल को भेजा था.
आरजेडी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एक दूसरे से दोहे और शायरी में बात कर रहे हैं. बिहार चुनाव में नेताओं की जुबान पर कविताएं सिर चढ़कर बोल रही हैं. मांझी के बाद आरजेडी सांसद राज्यसभा मनोज झा रहीम जी को याद कर रहे हैं. इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने भी आरजेडी को सुना दिया.
मनोज झा ने एक्स पर लिखा,
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय
टूटे से फिर न मिले, मिले गाँठ परिजाय
हर अवसर के लिए प्रासंगिक...
जय हिन्द
जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा,
पानी ऑंख में भर कर लाया जा सकता है
अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है।
पानी ऑंख में भर कर लाया जा सकता है— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) October 13, 2025
अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। https://t.co/J9ZV75xSph
सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव सोमवार को बिना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिले पटना लौटे हैं. सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी है. इसको लेकर राहुल गांधी की तेजस्वी से फ़ोन पर बात हुई है.कांग्रेस आलाकमान इंतजार में थी कि सहमति बनने के बाद तेजस्वी से मुलाकात कर एकजुटता का संदेश दिया जाएगा.
सोमवार सुबह राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. इसके बाद केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव की करीब दो घंटे बैठक चली. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपनी पसंदीदा सीटों और कुल 60 सीटों पर अड़ी हुई है. तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि उन्हें वीआईपी और बाक़ी पार्टियों से बात करनी होगी. इसके बाद तेजस्वी यादव की दूसरे कांग्रेस नेताओं से मुलाक़ात हुई. तेजस्वी यादव और संजय यादव कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेनुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से मिले थे.
