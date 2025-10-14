छातापुर विधानसभा चुनाव 2025 : क्या बीजेपी के नीरज पर फिर एक बार होगी जनता मेहरबान?

- छातापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार के सुपौल जिले में स्थित है और 2020 में भाजपा ने यह सीट जीती थी.
- भाजपा के नीरज कुमार सिंह ने लगातार तीन बार छातापुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है.
- छातापुर विधानसभा क्षेत्र सुपौल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां 2024 में जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की.
छातापुर बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है. ये सुपौल जिले में स्थित है. 2020 के विधानसभा चुनावों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के विपिन कुमार नोनिया को 20635 वोटों के अंतर से हराया था. नीरज यहां से लगातार तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं.
छातापुर विधानसभा क्षेत्र, सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार दिलेश्वर कामैत ने राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रहास चौपाल को 169803 वोट के अंतर से हराकर सुपौल से सांसद चुने गए.
कब से है ये सीट
सुपौल संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. यहां पर 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी. छातापुर सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा.
1967 में अस्तित्व में आई यह सीट 2005 तक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी. 2008 के परिसीमन में यह सामान्य सीट हो गई. छातापुर में अब तक हुए 15 चुनावों में (उपचुनाव समेत) आरजेडी और कांग्रेस ने तीन-तीन बार, संसोपा, जनता दल, जदयू और बीजेपी ने 2-2 बार और जनता पार्टी ने एक बार ये सीट जीती है.
कुल कितने मतदाता
छतरपुर पूरी तरह कृषि प्रधान इलाका है. यहां खाद-बीज और सिंचाई की समस्या प्रमुख है. सुरसर नदी की बाढ़ भी एक प्रमुख मुद्दा है. बेरोजगारी को लेकर युवाओं में एक बेचैनी है. छतरपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,55,830 है. इनमें, 1,84,449 पुरुष और 1,71,372 महिला मतदाता हैं.
