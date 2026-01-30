विज्ञापन
उठाकर ले जाएंगे... विवाद सुलझाने पहुंची थीं दरोगा साहिबा, आपा खोते ही दी थप्पड़ जड़ने की धमकी

Bihar News: आरोप है कि विवाद को शांत कराने के बजाय महिला दरोगा श्वेता कुमारी अपना आपा खो बैठीं. उन्होंने बहस कर रहे एक युवक को थप्पड़ जड़ने की कोशिश की. वह बार-बार धमकी दे रही थीं कि थप्पड़ मार देंगे.

उठाकर ले जाएंगे... विवाद सुलझाने पहुंची थीं दरोगा साहिबा, आपा खोते ही दी थप्पड़ जड़ने की धमकी
बिहार महिला पुलिस की बदसलूकी
  • बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को सुलझाने गई महिला दरोगा ने युवक को थप्पड़ मारने की कोशिश की
  • विवाद के दौरान महिला दरोगा श्वेता कुमारी ने युवक को धमकी देते हुए थप्पड़ मारने का प्रयास किया
  • मौके पर मौजूद होमगार्ड जवान खैनी बनाते हुए दिखे, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं
पटना:

बिहार के बिहटा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस उस वक्त खुद विवादों में घिर गई, जब मौके पर मौजूद महिला दरोगा ने एक युवक को थप्पड़ मारने की कोशिश की. यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद की खबर पर बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची थी.

आरोप है कि विवाद को शांत कराने के बजाय महिला दरोगा श्वेता कुमारी अपना आपा खो बैठीं. उन्होंने बहस कर रहे एक युवक को थप्पड़ जड़ने की कोशिश की. वह बार-बार धमकी दे रही थीं कि थप्पड़ मार देंगे. इतना ही नहीं उन्होंने तो हाथ लगभग उठा ही दिया था. फिर अचानक उनको लगा कि कोई वीडियो बान रहा है तो वह शांत हो गईं. महिला दरोगा ने युवक को धमकी देते हुए कहा, उठाकर ले जाएंगे, भाषण देना बंद करो.

बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

वायरल वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद एक होमगार्ड जवान खैनी बनाता हुआ नजर आ रहा है. इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एक तरफ तो राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुलिसकर्मियों को जनता के प्रति संवेदनशील होने और “पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह के दृश्य पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं. 

महिला पुलिस ने लड़के को मारा थप्पड़

 हाल के दिनों में पुलिस के डॉक्टरों और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आए हैं. मामले पर बिहटा थाना अध्यक्ष से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, वीडियो का आधा हिस्सा ही सामने लाया जा रहा है, लेकिन किसी भी स्थिति में थप्पड़ मारने की कोशिश करना सही नहीं है. फिलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है. मामले पर विभाग की कार्रवाई का इंतजार है.  
 

