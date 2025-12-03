बिहार विधानसभा का तीसरा दिन: राज्यपाल का माइक खराब, तेजस्वी सदन से गायब... टॉप मोमेंट्स

बिहार विधानसभा का सत्र जारी है. आज सदन में कई चीजें एकसाथ देखने को मिलीं. पहले दो दिन नए सदस्यों की शपथ के बाद आज सदन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ. हालांकि, जब राज्यपाल अपना अभिभाषण दे रहे थे तो माइक ही खराब हो गया. कल ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए तेजस्वी यादव आज सदन की कार्यवाही से गायब रहे. दूसरी तरफ नरेंद्र नारायण यादव का विधानसभा में उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है. इसके अलावा बिहार सरकार ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया.

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक ही खराब

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान माइक खराब होने से काफी परेशानी हुई. सेंट्रल हॉल में चल रहे इस अभिभाषण की आवाज दोनों सदनों के सदस्यों के बीच नहीं पहुंच रही थी. इसपर राबड़ी देवी और विपक्ष के अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई. इस पर राज्यपाल ने कहा, "मैं जोर से बोलने की कोशिश करता हूं." फिर उन्होंने अपना अभिभाषण पूरा किया.

सदन नहीं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव

कल ही नेता प्रतिपक्ष चुने गए तेजस्वी यादव आज सदन में नहीं आए. वे कल ही दिल्ली चले गए थे. स्पीकर प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल घोषित किया था. जैसे ही उनका नाम पुकारा गया तो भाजपा के सदस्यों ने कहा, "गायब हैं"

नरेंद्र नारायण यादव का विधानसभा उपाध्यक्ष बनना तय

आलमनगर से आठवीं बार चुनकर आए जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव का विधानसभा उपाध्यक्ष चुना जाना तय है. इस पद के लिए सिर्फ उन्होंने नामांकन किया है. गुरुवार को डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा. नरेंद्र नारायण यादव पिछले सत्र में भी डिप्टी स्पीकर थे. इस बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने सदस्यों को शपथ दिलाई.

बिहार विधानसभा में दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश

विधानसभा में दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया. 91 हजार 717 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में इस राशि के खर्च का विवरण दिया गया. राज्य स्कीम मद में 37 हजार 498 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इनमें सबसे अधिक 21 हजार करोड़ की राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए तो एक हजार 885 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए दिए गए हैं. इन दोनों योजनाओं को इस चुनाव में एनडीए की जीत का एक्स फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा 389 करोड़ पटना मेट्रो के लिए, 500 करोड़ रुपए गया, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिए गए हैं.

अभिभाषण में राज्यपाल ने ऊर्जा, पथ निर्माण, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में बिहार की प्रगति का उल्लेख किया. अल्पसंख्यकों समुदाय के लिए किए गए कामों का उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली-जुली आबादी वाले इलाकों और अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है. पहले आठ हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है और बाद में 1 हजार 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है. उन्होंने पुलिस बल का विशेष उल्लेख किया. कहा कि महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है.