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बिहार: 'मैं मरना नहीं चाहता...पर मजबूर हूं' युवक ने पत्नी को आखिरी वीडियो भेजकर दे दी अपनी जान

बिहार के वैशाली में एक युवक ने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर अपना दर्द पत्नी को भेजा. जमीन विवाद और रिश्तों में तनाव इस दर्दनाक घटना की मुख्य वजह बने.

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बिहार: 'मैं मरना नहीं चाहता...पर मजबूर हूं' युवक ने पत्नी को आखिरी वीडियो भेजकर दे दी अपनी जान
बिहार के वैशाली में एक युवक ने पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली.

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली. खास बात यह है कि युवक ने सुसाइड नोट लिखने के बजाय अपना दर्द वीडियो के जरिए बयां किया और मरने से पहले वह वीडियो अपनी पत्नी को भेज दिया.

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

पातेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय महाकांत सिंह पिछले कुछ समय से तनाव में थे. परिवार के मुताबिक उनकी पत्नी लगातार उन पर पैतृक जमीन बेचने का दबाव बना रही थी. पत्नी चाहती थी कि गांव की जमीन बेचकर हाजीपुर में घर बनाया जाए, लेकिन महाकांत इसके लिए तैयार नहीं थे.

लव मैरिज के बाद बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि महाकांत ने 11 साल पहले हाजीपुर की रहने वाली रिशु देवी से लव मैरिज की थी. शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. पत्नी बार-बार जमीन बेचने की बात को लेकर दबाव डालती थी. इस कारण झगड़े बढ़ते गए और पिछले तीन साल से पत्नी मायके में रह रही थी.

वीडियो में बयां किया दर्द

घटना वाली रात महाकांत सिंह ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया. इस वीडियो में उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि वह पत्नी की प्रताड़ना से काफी परेशान हो चुके हैं. वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने सल्फास की गोली खा ली और मरने से पहले यह वीडियो अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेज दिया.

परिजनों को देर से मिली जानकारी

आरोप है कि पत्नी ने वीडियो मिलने के बावजूद ससुराल वालों को तुरंत सूचना नहीं दी. उसने यह वीडियो गांव के कुछ लोगों को भेज दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने परिवार को जानकारी दी. जब परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक महाकांत की मौत हो चुकी थी.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

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