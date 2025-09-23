बिहार: एक्सिस बैंक के मैनेजर को गोलियों से भुना, मौके पर मौत

बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन अपराधी हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. आज दिन दहाड़े बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घात लगाए अपराधियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार दी. बैंक मैनेजर राकेश एक्सिस बैंक के माइक्रो फाइनेंस में काम करते थे. वह जब फील्ड से लोन सेंकशन कराने के बाद बैंक लौट रहे थे उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया.

यह घटना बिहार के वैशाली की है, जहां एक्सिस बैंक के माइक्रो फाइनेंस के मैनेजर राकेश कुमार की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्य कर दी. घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनापुर की है. मृत बैंक मैनेजर मुज्जफरपुर जिले के साहेबगंज के रहने वाले थे, जो फरवरी महीने से बिदुपुर के कंचनापुर ब्रांच में कार्यरत थे.

हाजीपुर के मेन ब्रांच मैनेजर राहुल कुमार ने बताया कि राकेश लोन सेकंशन कर ब्रांच अपनी बाइक से लौट रहे थे इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुटे हुए है. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है लेकिन अभी तक ना तो हत्या का कारणों का पता चल सका है और ना ही अपराधियों की पहचान हो सकी है लेकिन पुलिस ने जिले की सीमा को सील करते हुए वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है ताकि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार ना हो सकें. आस पास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रही है.