लालू-राबड़ी के बाद तेज प्रताप ने भी लौटाई सुरक्षा, बिहार सरकार को दी चेतावनी

बिहार में बीते कुछ दिनों से सुरक्षा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. पहले लालू यादव और रबड़ी देवी ने अपना सुरक्षा बिहार सरकार को वापस लौटा दी गई. इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी. अब लालू के लाल तेज प्रताप यादव भी परिवार के साथ खड़े एकजुटता दिखाने लगे हैं. जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार की तरफ से एक बॉडीगार्ड दिया गया था, जिसे अब सुरक्षा से वापस लौटा दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया के जरिए तेज प्रताप यादव ने सरकारी सुरक्षा वापस करने के बारे में जानकारी दी है. तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया कि जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं वापस कर दी हैं. फेसबुक पोस्ट के अनुसार, बताया जा रहा है कि यह मामला पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में था.

तेज प्रताप सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिहार से बाहर रहने के कारण उन्हें सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन बिहार लौटते ही उन्होंने स्वयं अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी. अब ऐसे में उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की जवाबदेही सरकार की होगी. लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है.