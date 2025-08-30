बिहार को चाहिए ओरिजनल CM... राहुल-अखिलेश के सामने तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री उम्मीदवार

Tejashwi Yadav CM Face Bihar: बिहार में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है. इस चुनाव में एक तरफ NDA तो दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक होगी. NDA की ओर से अभी तक नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है. दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की ओर से तेजस्वी यादव के सीएम फेस होने की बात अलग-अलग मंचों से दोहरायी गई है. लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. बीते दिनों भी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी से CM फेस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोल-मटोल जवाब दिया था. लेकिन शनिवार को आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर तेजस्वी यादव ने इशारों-इशारों में खुल को सीएम फेस घोषित कर दिया.

दरअसल आरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश सरकार पर नकलची होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट नहीं ओरिजनल सीएम चाहिए.

तेजस्वी ने लोगों से पूछा- नकलची सरकार है, डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल CM चाहिए

तेजस्वी ने मंच से लोगों से पूछा, ये नकलची सरकार है कि नहीं. नकल कर रही है कि नहीं मेरा. तेजस्वी आगे-आगे हैं ना. सरकार पीछे-पीछे है ना. तो बताओ डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए. इस पर तेजस्वी ने लोगों ने तीन बार ओरिजिनल सीएम के पक्ष में जवाब भी लिया.



तेजस्वी ने आगे कहा कि हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे. फिर "उन्होंने वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगवाए. तेजस्वी के इस बयान के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित इंडिया ब्लॉक के अन्य नेता भी मंच पर ही मौजूद थे.

वोटर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक, बिहार अपने मत की रक्षा करेंगेः तेजस्वी

आरा की सभा समाप्त होने के बाद पटना पहुंचे RJD नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में फिर वही बात दुहराई. तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा, "यह बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही है, इसे लाखों लोगों का समर्थन मिला... बिहार की जनता जागरूक है और बिहारी अपने मत की रक्षा करेंगे. आज अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए. उनके आने से हमें बल मिला.

बिहार में हर कोई कह रहा है असली सीएम चाहिएः तेजस्वी

तेजस्वी ने आगे कहा कि देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है कि 'वोट चोर गद्दी छोड़', इसका संदेश पूरे देश में गया है... भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसलिए वे तेजस्वी के विजन को लागू करना चाहते हैं लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम नोटिफिकेशन आने के बाद बताएंगे कि हम बिहार में क्या-क्या लागू करेंगे... बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली CM चाहिए, डुप्लीकेट CM नहीं."



