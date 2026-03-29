बिहार: छत पर काम करते मजदूर पर बंदर का अचानक हमला, घबराकर नीचे गिरा और गंवाई जान 

Bihar News: बिहार के रोहतास जिले के बड्डी थाना क्षेत्र के रायपुर चौड़ गांव में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे एक मजदूर की जान अचानक हुए हादसे में चली गई. घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

बंदर के हमले से मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय दिहल बिंद मकान की ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक बंदर वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया. बंदर के इस हमले से मजदूर घबरा गए और खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद अन्य लोग भी सहम गए.

संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरे

घबराहट और भागदौड़ के बीच दिहल बिंद का संतुलन बिगड़ गया. वह छत से सीधे नीचे गिर पड़े. गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट लगी. चोट इतनी गहरी थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही पलों में हो गया और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही बड्डी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सासाराम सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान दिहल बिंद के रूप में हुई है जो राम वशिष्ठ बिंद के पुत्र थे और उसी गांव के रहने वाले थे.

गांव में पसरा मातम

इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं. अचानक हुई इस मौत ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है.

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