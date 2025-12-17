'पटना IG कर रहे हैं जांच,' सीएम नीतीश को पाकिस्तानी डॉन से मिली धमकी पर बिहार DGP

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान के एक डॉन द्वारा मिली धमकी के मामले में आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस गंभीर विषय की पूरी जांच का जिम्मा पटना आईजी को सौंपा गया है, जो मामले की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं. डीजीपी के अनुसार, इस धमकी से संबंधित जो भी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं, उनकी गहनता से जांच की जा रही है ताकि धमकी के स्रोत और उसकी सत्यता का पता लगाया जा सके.

पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. भट्टी ने वीडियो में कहा, "बिहार में जो हुआ वह सबने देखा. एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है. उस व्यक्ति (नीतीश कुमार) के पास अभी भी समय है कि वह उस बच्ची और महिला से माफी मांग ले. अगर माफी नहीं मांगी गई, तो फिर यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी." डॉन ने यह भी कहा कि बाद में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि शहजाद भट्टी ने यह कर दिया, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार संस्थानों को कार्रवाई करनी चाहिए.

पाकिस्तानी डॉन की इस धमकी पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बिहारशरीफ में उन्होंने डॉन की धमकी को सिरे से खारिज कर दिया. जमा खान ने कहा, "उस आतंकी की इतनी औकात नहीं है कि वह कुछ भी कर सके. उसमें हिम्मत नहीं है कि वह बिहार या हमारे मुख्यमंत्री की तरफ आंख उठाकर भी देख सके."